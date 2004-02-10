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Разборки в стиле кунг-фу
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Gong fu

Разборки в стиле кунг-фу, 2004

2004 / Гонконг / Китай
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

30-е годы ХХ века — время господства на улицах Шанхая жестоких правил, установленных бандами, поделившими город на сферы влияния. Группировка, носящая название Топоры, наводит страх на мирных жителей и вдохновляет на подвиги юных подражателей. 

Однажды один из таких не в меру горячих юношей устраивает настоящий погром в трущобах на окраине города, выдавая себя при этом за одного из Топоров. Это становится причиной для начала войны между настоящими участниками банды и обитателями местных домов, которые в совершенстве владеют приемами кунг-фу…

7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 23 июня 2005
Премьера в мире 10 февраля 2004
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Чоу
В ролях
Стивен Чоу
Фэн Сяоган
Фэн Сяоган
Ва Юэнь
Дэнни Чан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разборки в стиле кунг-фу 2 постера
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