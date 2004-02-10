Разборки в стиле кунг-фу, 2004

30-е годы ХХ века — время господства на улицах Шанхая жестоких правил, установленных бандами, поделившими город на сферы влияния. Группировка, носящая название Топоры, наводит страх на мирных жителей и вдохновляет на подвиги юных подражателей.



Однажды один из таких не в меру горячих юношей устраивает настоящий погром в трущобах на окраине города, выдавая себя при этом за одного из Топоров. Это становится причиной для начала войны между настоящими участниками банды и обитателями местных домов, которые в совершенстве владеют приемами кунг-фу…