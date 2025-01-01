Меню
Киноафиша Фильмы Разборки в стиле Кунг-Фу Награды и номинации фильма Разборки в стиле Кунг-Фу

Награды и номинации фильма Разборки в стиле Кунг-Фу 2004

Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший бой
Номинант
