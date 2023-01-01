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Разборки в стиле Кунг-Фу
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Kung Fu Hustle
Разборки в стиле Кунг-Фу
2004 / Гонконг / Китай
7.4
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22
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
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