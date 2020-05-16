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Предок
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Предок, 2018

2018 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Год выпуска 2018
Премьера в России 16 мая 2020
Премьера в мире 16 мая 2020
Режиссер
Максим Зыков
Максим Зыков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Предок 1 постер
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