Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Максим Зыков
Максим Зыков
О персоне
Фильмография
Максим Зыков
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Биография Максима Зыкова
Родился 4 марта 1981 года. Черногорск, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Максима Зыкова
Команда мечты
комедия, спорт
2019, Россия
6.0
Предок
комедия
2018, Россия
6.0
Ближе, чем кажется 2
семейный
2018, Россия
0.0
Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный
2010, Россия / Германия / Франция
5.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"