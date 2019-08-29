«Команда мечты»: Рецензия Киноафиши

Футбольный комментатор Степан Вершинин (Ян Цапник) прямо в студии дает по лицу приглашенному эксперту, который недостаточно уважительно отозвался об одной из команд, и сразу же теряет работу. В личной жизни у него тоже сплошные неприятности. На встречи с маленьким сыном не хватает времени, бывшая жена укоризненно замечает, что ребенку «нужен нормальный папа». Мальчик занимается самбо и мечтает, чтобы отец пришел хотя бы на турнир. А там уж он всех победит, и безответственный родитель снова его полюбит.

Параллельно разворачивается второй сюжет. Из Испании возвращается семья олигарха Сурова (Роман Мадянов), который, помимо прочего, владеет конюшней. Его сын Артур (Тагир Метшин) – талантливый жокей, и вскоре ему предстоит принять участие в важных скачках. Однако на пробном забеге Артура неожиданно обходит местная девочка Катя (Ксения Золотова) – единственная, кому удалось найти контакт с самой своенравной лошадью в конюшне. Артур злится, завидует и решается на чудовищный поступок.

В официальном синопсисе сказано, что Вершинин в поисках новой работы «встречает юных жокеев». Это не совсем соответствует действительности. Две сюжетные линии и правда пересекаются, но довольно нелепым образом: футбольного специалиста по какой-то необъяснимой блажи нанимают комментировать те самые скачки. Больше герои никак не взаимодействуют, и на экране фактически разворачиваются сразу два фильма. Один – про скачки и Ромео и Джульетту, второй – про самбо и ответственное родительство. Выглядит это совершенно бессвязно, будто страницы двух разных сценариев перемешали, как колоду карт: одну страницу оттуда, другую отсюда – и так до самого хэппи-энда.

Причина заключается в том, что изначально «Команду мечты» заявляли как альманах из трех новелл. Видов спорта тоже должно было быть три: скачки, самбо и футбол. Степан Вершинин был выписан как сквозной герой, объединяющий сюжеты между собой. Потом что-то случилось, альманах развалился, и две оставшиеся истории, видимо, пришлось склеивать как попало. Получилось криво.

Ян Цапник. Команда мечты

Авторы говорят, что хотели снять первое в России семейное кино о детском спорте. Идея благая, и таких фильмов отечественному кинематографу действительно не хватает. Вот только в словосочетании «детский спорт», если уж мы говорим о творчестве, на первом месте должны стоять дети, и только на втором – спорт. Здесь же все наоборот. Разговоры о важности побед и поражений занимают значительную часть хронометража, и, кстати, даже в этом заметен сценарный хаос: в одной истории воспевается умение проигрывать, в другой – победа любой ценой. Виды спорта тоже выбраны какие-то неочевидные. Самбо еще можно понять, но вот зачем в семейном фильме ипподром и скачки? Это довольно жесткое зрелище. Кто читал «Анну Каренину», тот над кличкой Фру-Фру не смеется.

Деревянные молодые актеры с остекленевшими глазами и плохой дикцией (кастинг детей в «Команде мечты» - это отдельный и очень печальный разговор) произносят реплики, будто написанные в диалоге с голосовым помощником. На общем бледном фоне выделяется Роман Мадянов, но и он скорее повторяет роль, уже сыгранную в «Левиафане». Ему же принадлежит запоминающаяся строчка «Скачки – это война». И хотя она вложена в уста не самого приятного персонажа, общий пафос фильма это утверждение никак не опровергает. Культ победы в «Команде мечты» успешно замещает все сложные человеческие эмоции. Любовь доказывается и подтверждается только выигранным или проигранным соревнованием. О спорт, ты – жуть.

Ксения Реутова