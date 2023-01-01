Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Быть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Брюс Ли: Рождение дракона Брюс Ли: Рождение дракона
Киноафиша Фильмы Брюс Ли: Рождение дракона Брюс Ли: Рождение дракона, 2016: актеры и роли
Birth of the Dragon Брюс Ли: Рождение дракона 2016 / США / Канада / Китай
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Брюс Ли: Рождение дракона, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Нолфи Джордж Нолфи George Nolfi
В ролях
Филип Нг Филип Нг Philip Ng Билли Магнуссен Билли Магнуссен Billy Magnussen Терри Чен Терри Чен Terry Chen Рон Юань Рон Юань Ron Yuan Ванесса Росс Ванесса Росс Vanessa Ross Тереза Наварро Тереза Наварро Teresa Navarro Даррен Э. Скотт Даррен Э. Скотт Darren E. Scott Мелоди Пэн Мелоди Пэн Melody Peng
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Хищники
Хищники
2022, Франция / Испания, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши