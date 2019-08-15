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Araña

В паутине лжи, 2019

2019 / Чили / Аргентина / Бразилия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В молодости Инесс со своим мужем Аугусто и другом семьи Жерардо были участниками ультраправой чилийской группировки. При поддержке ЦРУ их организация совершила череду терактов, расшатывая политический режим Сальвадора Альенде. Позже отношения трех персонажей переросли в любовный треугольник, а затем связь между ними прервалась. Но спустя долгие годы Жерардо вновь появляется в жизни Инесс. Теперь она – влиятельная женщина с крупным бизнесом, которая не собирается позволить тайнам прошлого разрушить ее новую жизнь.

  • Эпизод, в котором молодая Инесс с Жерардо едят сгущенку, похож на знаменитую сцену из фильма «Мачука», режиссером которого также был Андрес Вуд.
  • В сцене, показывающей автокатастрофу, можно увидеть граффити с буквами «Mateluna libre». В киноленте Андреса Вуда «Мачука» участвовал Ариэль Мателуна.
  • Режиссер фильма стал популярным после своего полнометражного дебюта, фильма «Футбольные истории», который стал хитом национального масштаба.
  • Мария Вальверде, исполнившая главную роль, стала знаменитой после съемок в мелодраматическом фильме «3 метра над уровнем неба» в образе романтичной Баби.

1970 год. Инес, Аугусто и Жерардо по 20 лет. Они члены ультраправой группировки, которая при поддержке ЦРУ, хочет свергнуть диктатора. Вместе они совершат политическое преступление, которое изменит жизнь страны и навсегда разрушит их любовный треугольник. 40 лет спустя прошлое возвращается и не все готовы платить по счетам.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 15 августа 2019
Возраст 16+
Режиссер
Андрес Вуд
В ролях
Мерседес Моран
Мерседес Моран
Мария Вальверде
Мария Вальверде
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В паутине лжи 3 постера
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В паутине лжи
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