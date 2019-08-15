В паутине лжи, 2019

В молодости Инесс со своим мужем Аугусто и другом семьи Жерардо были участниками ультраправой чилийской группировки. При поддержке ЦРУ их организация совершила череду терактов, расшатывая политический режим Сальвадора Альенде. Позже отношения трех персонажей переросли в любовный треугольник, а затем связь между ними прервалась. Но спустя долгие годы Жерардо вновь появляется в жизни Инесс. Теперь она – влиятельная женщина с крупным бизнесом, которая не собирается позволить тайнам прошлого разрушить ее новую жизнь.