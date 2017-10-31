«Убить за лайк»: Рецензия Киноафиши

Покойтесь с миром, неугодные существа

Подружки-старшеклассницы мечтают стать легендами хоррора. Их настольная книга – альбом с вырезками о любимых убийцах. Для достижения цели они отлавливают настоящего маньяка и просят стать их учителем. Однако тот отказывается от роли гуру, и девушки подвергают его всяческим истязаниям и кормят едой для животных. Чтобы добиться своей минуты славы, они начинают планомерно убивать неугодных им личностей, снимают все на видео и активно продвигают свой блог «Девки-оторвы», посвященный материалам, которые полицейские старательно скрывают. Но все их изощренные убийства принимают за суицид жертв. Поэтому девушкам приходится извернуться в своем «хобби»: смертей становится всё больше, а местные жители приходят к выводу, что по их городу бродит маньяк. Подружки выходят на финишную прямую, собираясь сделать из своего выпускного настоящее событие, которое любой местный житель запомнит навсегда, если, конечно, останется жив.

Кадр из фильма «Убить за лайк»

После того, как «скисла» франшиза «Очень страшное кино», в кинотеатрах практически невозможно найти действительно смешную кровавую историю, построенную по лучшим образцам жанра «хоррор». Энди Серкис и Саймон Пегг лет пять назад развлекались безнаказанными убийствами в комедии «Руки-ноги за любовь». Еще раньше в «Убойных каникулах» группа подростков встречает странных фермеров, в результате чего - комедийный кровавый замес. И нельзя пройти мимо «Последних девушек», которые частенько всплывают в голове при просмотре «Убить за лайк» - фильм рассказывал о девушках-«попаданцах», втянутых в жуткий хоррор, который они смотрели до этого.

Кадр из фильма «Убить за лайк»

Надо отдать должное создателям картины «Убить за лайк» - они с особой изощрённостью «параллелят» фильм с классическими сюжетами, используя оружие, фразы и действия героев. Не забывая про здоровое чувство юмора, т.к. в данном случае его можно включать чуть ли не ежесекундно. Чего только стоит сцена, когда героини никак не могут найти у жертвы сердце и многократно втыкают в тело нож. Или ситуацию с их масками, которые сначала напоминают обмундирование персонажей из хакерской ленты «Кто я», а дальше уже идут сравнения с «Судной ночью» и последним сезоном «Американской истории ужасов». Избавляясь от очередного тела, подружки обсуждают сериал «Во все тяжкие», а при обдумывании очередного убийства вспоминают тарантиновское «Доказательство смерти». А еще издеваются над фамилией Дарио Ардженто - классика европейского хоррора, который обожает сын местного шерифа. Одна из жертв специально подвешена, как на классическом постере ужастика «Ад каннибалов». А одна из сцен на выпускном воспроизводит страшный суд одноклассников из «Кэрри» Стивена Кинга. Как здорово, что иногда кинематографисты вспоминают, что их герои, как и зрители, тоже смотрят много фильмов, видео и прочего, что помогает им убивать или спасаться, а то глупые ошибки, совершаемые в каждом втором хорроре, уже давно набили оскомину и выглядят надуманными и несмешными.

Кадр из фильма «Убить за лайк»

Главных героинь «Убить за лайк» сыграли Брианна Хилдебранд из «Дэдпула» и Александра Шипп из фильма «Люди Икс: Апокалипсис». Кевин Дюран, который сейчас прям нарасхват, исполнил роль недалекого маньяка, а Джош Хатчерсон из франшизы «Голодные игры» развлекся исполнением роли парня с мотоциклом, в которого влюбляются все девушки школы.

Без забористого, неизвестного, но жутко драйвового саундтрека «Убить за лайк», конечно же, не обходится, ведь это кино про подростков, а значит должно соответствовать по всем фронтам. Как и решение с СМС и прочими фишками и гаджетами - как и в недавнем «Нерве», зрители видят все реакции и сообщения, их специально дублируют на киноэкране. Тот самый маньяк, которого девушки берут в плен, ведет себя как типичный убийца - разгуливает с мачете, говорит, как младенец, да и, в общем-то, особым умом не отличается. Несмотря на то, что все пользуются благами мобильных телефонов, герои смотрят кино на DVD, завешивают комнаты постерами таких фильмов, как «Нечто». А в школе работают люди, которые ничего не видят, не слышат и никому не скажут, совсем, как Стэн Ли в своих многочисленных камео в фильмах вселенной Marvel.

Кадр из фильма «Убить за лайк»

Картина «Убить за лайк» - это сосредоточение всего, что мы знаем о жанре «хоррор», и как хотели бы сами над ним поиздеваться, но кинематографисты нас уже обогнали. Смешно, бойко и кроваво проходит большая часть картины, оставшаяся немного уступает ей, т.к. за дело берется драматическая составляющая. Все-таки подростки слишком подвержены общественному вниманию, и если в деле появляется мальчик, то все в конечном итоге может начать трещать по швам. Главное, что в финале есть четкий намек на продолжение, а, как мы знаем, в университетах хоррор-сюжетов тоже хватает, поэтому можно смело после просмотра «Убить за лайк» запасаться попкорном и газировкой, ведь картина может с легкостью обзавестись не только парочкой продолжений, но и, возможно, разрастись в целую франшизу.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 2 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Убить за лайк»