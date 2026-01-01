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Киноафиша Фильмы История лошади

История лошади

, 1989
СССР / драма / 18+

О фильме

По мотивам одноименной повести Льва Николаевича Толстого «Холстомер» в постановке Ленинградского государственного академического Большого драматического театра имени М. Горького.

В ролях

Евгений Лебедев
Евгений Лебедев
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Валентина Ковель
Михаил Волков
Михаил Волков
Георгий Штиль
Георгий Штиль
Режиссер Георгий Товстоногов, Марк Розовский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1989

Рейтинг фильма

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