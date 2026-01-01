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Фильмы
История лошади
История лошади
, 1989
СССР / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
О фильме
По мотивам одноименной повести Льва Николаевича Толстого «Холстомер» в постановке Ленинградского государственного академического Большого драматического театра имени М. Горького.
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В ролях
Евгений Лебедев
Олег Басилашвили
Валентина Ковель
Михаил Волков
Георгий Штиль
Режиссер
Георгий Товстоногов
,
Марк Розовский
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
1989
Рейтинг фильма
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