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Лёля Хохлова
Лёля Хохлова Olga Khokhlova
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Лёля Хохлова

Olga Khokhlova

Дата рождения
15 февраля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Биография Лёля Хохлова

Родилась 15 февраля 1988 года.

Популярные фильмы

Угонщик 6.7
Угонщик (2015)
По-мужски 6.7
По-мужски (2022)
Цветок Дьявола 2.8
Цветок Дьявола (2010)

Фильмография Лёля Хохлова

По-мужски 6.7
По-мужски Po-muzhski
драма, триллер 2022, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Не ждали
Не ждали
драма 2017, Россия
Угонщик 6.7
Угонщик Ugonshchik
короткометражный, драма, криминал, ужасы 2015, Россия
Цветок Дьявола 2.8
Цветок Дьявола The Devil's Flower
мелодрама, мистика 2010, Россия
Смотреть трейлер
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Новости о Лёля Хохлова
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