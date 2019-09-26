«Подкидыш»: Рецензия Киноафиши

Маму Наташи срочно вызывают на работу, которую нельзя отложить даже в выходной день. Присматривать за девочкой оставляют старшего брата Юру, не обращающего на сестру никакого внимания. Предоставленная сама себе Наташа уходит гулять по Москве, надеясь найти приключения и покататься на лошадке. Ее детская наивность переворачивает судьбы случайных горожан, меняя их жизни к лучшему. Правда, родные не знают о прогулке и пускаются на поиски пропавшего ребенка, строя самые страшные предположения.

«Подкидыш» ― советский фильм 1939 года с не самой завидной судьбой. Во время войны были потеряны оригинальные негативы, которые удалось восстановить лишь спустя годы, все равно утратив несколько эпизодов. Недавно, помимо реставрации, картина получила цветную версию, а спустя 80 лет и полноценный ремейк. От сценария, написанного известной советской актрисой Риной Зеленой (миссис Хадсон в Шерлоке Холмсе) и знаменитой детской поэтессой Агнией Барто, осталась лишь основная завязка и несколько персонажей. Теперь это не бесцельные приключения в духе колобка, рассказывающие о прогулке девочки и ее встречах со случайными прохожими. Герои, хоть и сохранили узнаваемые черты, но значительно обросли деталями, получив работу и предысторию. Они помогают сложиться более понятному сюжету, в котором персонажи перестали быть статистами и начинают влиять на сюжет. На пользу фильму пошло и появление злодея, которым стал таксидермист с говорящей фамилией Шкурин в исполнении Сергея Маковецкого («Брат 2», «Жмурки»). Теперь у девочки есть задача: необходимо спасти собачку, пока ее не превратили в чучело, и вернуть животное хозяйке. Всех, конечно, спасут, злодеев накажут, семьи воссоединятся, а герои поймут, в чем же заключалось счастье.

«Подкидыш»

Возможно, из-за небольшой известности оригинала новый «Подкидыш» не выглядит столь вызывающе, как это случилось с другими ремейками. Изменения действительно пошли фильму на пользу. Из советской агитки (оригинальный сценарий с первого раза прошел все редакторские комиссии без изменений) о прекрасной стране и ее добрых жителях картина превратилась в обычное семейное кино. Каждый уголок истории обильно сдобрили наивностью и добротой. Локации в виде детских площадок и торговых центров утопают в яркости, как и случайная стройка, которую Наташа преображает своими рисунками.

Облик Москвы и ее жителей, правда, вышел излишне стереотипным ― с таджиками-строителями, моделью, не расстающейся с собачкой, бизнес-леди, мечтающей завести ребенка, молодой няней-шопоголиком, разыскивающей распродажи, и нескончаемыми пробками, тормозящими всех персонажей. Из оригинальных героев заметной пропажей стал интеллигент, видимо окончательно не вписывающийся в современные реалии столицы. Закрепляет образ мегаполиса большое количество красивых панорамных съемок и полное отсутствие видимых изъянов. Не перестарались даже с продакт-плейсментом, заметным лишь в редких уличных баннерах.

Проблемы здесь скрываются не в переосмыслении старых идей, а в самом жанре. Почему-то авторы видят детское кино исключительно оторванным от реальности. «Детское» становится опознавательным клеймом с неправдоподобными улыбками, неестественными цветами и примитивными диалогами, от которых страдают взрослые герои. Каждая сцена ощущается излишне приторной, как будто аудиторию пытаются уберечь от любого соприкосновения с реальностью, способной, видимо, нанести психологическую травму. Но даже этому можно найти разумное объяснение, в отличие от веселой закадровой музыки. Она присутствует практически в каждом эпизоде, постепенно сводя с ума своей примитивностью и однообразием.

Сейчас, когда крупные студии давно нашли подход к современным детям, ремейк выглядит несколько неуклюже, а история о семье и любви к животным не кажется столь универсальной. Если вы ищете непритязательное семейное кино, ударение в котором будет сделано на «детском», «Подкидыш» окажется тем самым выбором. Создателям хочется посоветовать вспомнить свои 6 лет и оглянуться вокруг. Хватит окружать детей полностью искусственными образами, давно пора найти более свежий подход для разговора с ними.

Константин Киценюк