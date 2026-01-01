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Марат Абдрахимов
Marat Tsjoelpanovitsj Abdrachimov
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Персоны
Марат Абдрахимов
Марат Абдрахимов
Marat Tsjoelpanovitsj Abdrachimov
Дата рождения
29 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Исянгулово, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
В каком театре играет
Театр Эстрады
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Биография Марата Абдрахимова
Родился 29 марта 1970 года. Башкортостан.
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Популярные фильмы
7.8
Волчок
(2025)
5.6
Непослушная
(2023)
5.3
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(2024)
Фильмография Марата Абдрахимова
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2026, Россия
7.8
Волчок
Kulachnyy
комедия, приключения
2025, Россия
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5.3
Золото Умальты
Zoloto Umalty
приключения, драма, вестерн
2024, Россия
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Поводок
The Lead
драма
2024, Россия
5.6
Непослушная
Neposlushnaya
мелодрама
2023, Россия
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4.7
Подкидыш
Podkidysh
драма, комедия
2019, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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Другие проекты Марата Абдрахимова
12+
Формула любви
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