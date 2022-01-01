Под прицелом любви, 2013

С крыши торгового центра упала Анна Власова – дочь крупного бизнесмена. Следователь Борисов не находит мотивов для убийства, тем более, что в крови девушки были найдены наркотики. Но сестра погибшей Кира не считает, что Аня сама решила свести счеты с жизнью. Она решает разобраться в странной смерти сестры, и убеждает Борисова не закрывать дело. Тот продолжает искать улики, а тем временем и сама Кира ищет малейшую ниточку, чтобы распутать клубок. И события начинают развиваться с пугающей скоростью: все знакомые Ани, чьи показания были важны для следствия — погибают. Кира не подозревает, что правда, которую она ищет, может оказаться смертельной и для нее самой.