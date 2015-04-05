Реквием по госпоже Ю, 2017

Елене больше незачем жить, Елена хочет умереть. После смерти мужа она чувствует себя уставшей, одинокой и никому не нужной, несмотря на то, что она делит жилплощадь со снохой и двумя дочерьми. Решение принято: до конца недели, в день годовщины смерти мужа, она покончит жизнь самоубийством. Но перед этим ей нужно разобраться с неотложными делами: вернуть соседу кресло, приостановить действие страхового полиса, выгравировать свой портрет на могильном камне и обновить карточку медицинского страхования. Чтобы это сделать, ей придется пройти через бюрократический ад и собрать груду справок, подтверждающих трудовой стаж.