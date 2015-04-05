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Реквием по госпоже Ю
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Rekvijem za gospodju J

Реквием по госпоже Ю, 2017

2017 / Сербия / Болгария / Македония / Россия / Франция
7.2 Оцените
11 голосов
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О фильме

Елене больше незачем жить, Елена хочет умереть. После смерти мужа она чувствует себя уставшей, одинокой и никому не нужной, несмотря на то, что она делит жилплощадь со снохой и двумя дочерьми. Решение принято: до конца недели, в день годовщины смерти мужа, она покончит жизнь самоубийством. Но перед этим ей нужно разобраться с неотложными делами: вернуть соседу кресло, приостановить действие страхового полиса, выгравировать свой портрет на могильном камне и обновить карточку медицинского страхования. Чтобы это сделать, ей придется пройти через бюрократический ад и собрать груду справок, подтверждающих трудовой стаж.

7.2 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 февраля 2017
Премьера в мире 5 апреля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Боян Вулетич
В ролях
Йована Гаврилович
Мира Баняц
Срджан Тодорович
Мирьяна Каранович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Реквием по госпоже Ю 2 постера
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28 марта 2018 21:19
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