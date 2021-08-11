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Постер фильма Влажный песок
6.9
Киноафиша Фильмы Влажный песок
6.9

Влажный песок

, 2021
Wet Sand
Грузия, Швейцария / драма / 18+
Постер фильма Влажный песок
6.9

В ролях

Bebe Sesitashvili
Moe
Gia Agumava
Amnon
Меги Кобаладзе
Fleshka
Георгий Церетели
Alex
Kakha Kobaladze
Spero
Eka Chavleishvili
Neli
Zaal Goguadze
Dato
Luka Khalvashi
Aka
Tengo Javakhadze
Eliko
Guja Karaia
Ginger
Режиссер Elene Naveriani
Сценарист Sandro Naveriani, Elene Naveriani
Композитор Philippe Ciompi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Грузия / Швейцария
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 11 августа 2021
Дата выхода
24 ноября 2022 Германия 12
Производство Maximage GmbH, Takes Film, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
Другие названия
Wet Sand, Arena mojada, Islak Kum, Mokri pijesak, Мокрый песок, 웻 샌드, 沙灘情事, Мокрий пісок, სველი ქვიშა

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 5 октября 2022

Отзывы о фильме

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