Влажный песок, 2021

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Elene Naveriani
Сценарист
Sandro Naveriani, Elene Naveriani
Композитор
Philippe Ciompi
Детали фильма
Страна
Грузия / Швейцария
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
1 июня 2022
Премьера в мире
11 августа 2021
Дата выхода
|24 ноября 2022
|Германия
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|12
Производство
Maximage GmbH, Takes Film, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
Другие названия
Wet Sand, Arena mojada, Islak Kum, Mokri pijesak, Мокрый песок, 웻 샌드, 沙灘情事, Мокрий пісок, სველი ქვიშა