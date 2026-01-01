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Постер фильма Ярость в небесах
6.4
Киноафиша Фильмы Ярость в небесах
6.4

Ярость в небесах

, 1941
Rage in Heaven
США / триллер, драма / 18+
Постер фильма Ярость в небесах
6.4

В ролях

Роберт Монтгомери
Philip Monrell
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Stella Bergen
Джордж Сандерс
Ward Andrews
Люсиль Уотсон
Mrs. Monrell
Оскар Хомолка
Dr. Rameau
Филип Меривэйл
Mr. Higgins
Мэттью Болтон
Ramsbotham
Обри Мэйтер
Clark
Фредерик Уорлок
Solicitor-General
Фрэнсис Комптон
Bardsley
Режиссер В.С. Ван Дайк, Роберт Б. Синклер, Ричард Торп
Сценарист Кристофер Ишервуд, Роберт Тёрен, Джеймс Хилтон
Композитор Бронислав Капер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 7 марта 1941
Дата выхода
7 марта 1941 США
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Rage in Heaven, Alma en la sombra, Gefährliche Liebe, En sjæl i skygge, Follia, Fúria no Céu, Gyilkos szerelem, Himlens vrede, İşkence, La proie du mort, Taivaan viha, Tempestade, Thyella ston ourano, Буря в небето, Ярость в небесах, 天国の怒り, 情海妒潮

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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