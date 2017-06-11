Скоро все кончится, 2017

Фильм «Скоро все кончится» - это дебютный режиссёрский проект известного телевизионного продюсера и сценариста Алексея Рыбина. Главные и второстепенные роли в картине исполнили такие актёры, как Ксения Скакун (сериал «Чужой район 2»), Михаил Сиворин («Завещание Ленина», «Стиляги»), Сергей Лосев («Вызов», «Пацаны»), Игорь Головин («Перед рассветом», «Самолёт летит в Россию») и другие.

В центре сюжета фильма «Скоро все кончится» окажется самый простой парень по имени Михаил Носов. Его жизнь состоит из бытовой рутины и одиночества. Днём он работает на заводе у станка, а вечера проводит в маленькой квартирке у телевизора. Иногда герой отправляется в дешёвые ночные клубы. И как-то во время одной из таких вылазок он знакомится с девушкой по вызову Дианой. Носов нанимает её и приглашает жить к себе. Девушка оказывается совсем не такой, как себе её представлял главный герой, в результате чего его жизнь кардинально меняется.