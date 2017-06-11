Скоро все кончится, 2017

Фильм «Скоро все кончится» - это дебютный режиссёрский проект известного телевизионного продюсера и сценариста Алексея Рыбина. Главные и второстепенные роли в картине исполнили такие актёры, как Ксения Скакун (сериал «Чужой район 2»), Михаил Сиворин («Завещание Ленина», «Стиляги»), Сергей Лосев («Вызов», «Пацаны»), Игорь Головин («Перед рассветом», «Самолёт летит в Россию») и другие.
В центре сюжета фильма «Скоро все кончится» окажется самый простой парень по имени Михаил Носов. Его жизнь состоит из бытовой рутины и одиночества. Днём он работает на заводе у станка, а вечера проводит в маленькой квартирке у телевизора. Иногда герой отправляется в дешёвые ночные клубы. И как-то во время одной из таких вылазок он знакомится с девушкой по вызову Дианой. Носов нанимает её и приглашает жить к себе. Девушка оказывается совсем не такой, как себе её представлял главный герой, в результате чего его жизнь кардинально меняется.
- Фильм «Скоро все кончится» вошёл в основную конкурсную программу фестиваля «Кинотавр»
- Картина «Скоро все кончится» стала дебютом в режиссёру для продюсера и сценариста Алексея Рыбина
- Актёры Сергей Лосев и Игорь Головин играли вместе в картине «Самолёт летит в Россию»
Главный герой — Михаил Носов — простой рабочий. Жизнь его состоит из труда у станка и одиночества — в своей небольшой квартире, которую он арендует, телевизора, интернета и посещения дешёвых ночных клубов. Однажды Носов знакомится с проституткой, которая называет себя Дианой. Диана нравится Носову, и он берет её «в эскорт».
Диана теперь должна жить в его квартире. Однако, Диана оказывается совсем не такой, какой она представлялась Носову, и его жизнь делает крутой поворот — неожиданно он идёт против своих устоявшихся принципов, меняет приоритеты и понимает, что жизнь не так одномерна, как представлялось ему в общении с коллегами по работе и новостным телепрограммам.