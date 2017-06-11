Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Скоро все кончится Скоро все кончится
Киноафиша Фильмы Скоро все кончится

Скоро все кончится, 2017

2017 / Россия
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Скоро все кончится» - это дебютный режиссёрский проект известного телевизионного продюсера и сценариста Алексея Рыбина. Главные и второстепенные роли в картине исполнили такие актёры, как Ксения Скакун (сериал «Чужой район 2»), Михаил Сиворин («Завещание Ленина», «Стиляги»), Сергей Лосев («Вызов», «Пацаны»), Игорь Головин («Перед рассветом», «Самолёт летит в Россию») и другие.

В центре сюжета фильма «Скоро все кончится» окажется самый простой парень по имени Михаил Носов. Его жизнь состоит из бытовой рутины и одиночества. Днём он работает на заводе у станка, а вечера проводит в маленькой квартирке у телевизора. Иногда герой отправляется в дешёвые ночные клубы. И как-то во время одной из таких вылазок он знакомится с девушкой по вызову Дианой. Носов нанимает её и приглашает жить к себе. Девушка оказывается совсем не такой, как себе её представлял главный герой, в результате чего его жизнь кардинально меняется.

- Фильм «Скоро все кончится» вошёл в основную конкурсную программу фестиваля «Кинотавр»

- Картина «Скоро все кончится» стала дебютом в режиссёру для продюсера и сценариста Алексея Рыбина

- Актёры Сергей Лосев и Игорь Головин играли вместе в картине «Самолёт летит в Россию»

Главный герой — Михаил Носов — простой рабочий. Жизнь его состоит из труда у станка и одиночества — в своей небольшой квартире, которую он арендует, телевизора, интернета и посещения дешёвых ночных клубов. Однажды Носов знакомится с проституткой, которая называет себя Дианой. Диана нравится Носову, и он берет её «в эскорт».

Диана теперь должна жить в его квартире. Однако, Диана оказывается совсем не такой, какой она представлялась Носову, и его жизнь делает крутой поворот — неожиданно он идёт против своих устоявшихся принципов, меняет приоритеты и понимает, что жизнь не так одномерна, как представлялось ему в общении с коллегами по работе и новостным телепрограммам. 

 

6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Год выпуска 2017
Премьера в мире 11 июня 2017
Возраст 16+
Режиссер
Алексей Рыбин
В ролях
Михаил Сиворин
Оксана Скакун
Оксана Скакун
Сергей Лосев
Игорь Головин
Иван Батарев
Иван Батарев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Скоро все кончится 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Аритмия» получила Гран-при на Уральском фестивале российского кино 8 сентября в Театре Эстрады состоялась Церемония закрытия Уральского фестиваля российского кино, лауреатом которого стал фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Приз за лучший дебют был
Написать
20 сентября 2017 11:18
Кинотавр-2017: участники конкурсной программы кинофестиваля С 7 по 14 июня Сочи будет принимать ежегодный кинофестиваль Кинотавр – уже 28-й по счету. Киноафиша.info представляет участников основной конкурсной программы фестиваля, судить которых будет
Написать
1 июня 2017 14:19
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши