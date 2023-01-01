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Алексей Рыбин
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Персоны
Алексей Рыбин
Алексей Рыбин
Дата рождения
21 декабря 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Стрелец
Популярные фильмы
Скоро все кончится
(2017)
6
Саша добрый, Саша злой
(2017)
0
Красный Яр
(2023)
0
Фильмография Алексей Рыбин
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Мистика
Год
Все
2023
2017
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Режиссер
1
Сценарист
2
Красный Яр
драма, мистика, исторический
2023, Россия
Саша добрый, Саша злой
детектив
2017, Россия
6
Скоро все кончится
драма
2017, Россия
Новости о Алексей Рыбин
Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни»
Один из участников группы «Кино» снимет фильм о Викторе Цое
«Аритмия» получила Гран-при на Уральском фестивале российского кино
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