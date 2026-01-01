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Оксана Скакун
Оксана Скакун Oksana Skakun
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Оксана Скакун

Oksana Skakun

Дата рождения
6 февраля 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Оксаны Скакун

Родилась 6 февраля 1986 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Популярные фильмы

Раскаленный периметр 6.5
Раскаленный периметр (2014)
Скоро все кончится 6.2
Скоро все кончится (2017)
Осторожно! Вход разрешен 5.2
Осторожно! Вход разрешен (2017)

Фильмография Оксаны Скакун

Число зверя
Число зверя
детектив, криминал 2026, Россия
Без прикрытия
Без прикрытия
детектив, исторический, мини-сериал 2023, Россия
Все равно ты моя
Все равно ты моя
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Грымза
Грымза
мелодрама, мини-сериал 2022, Россия
Женское дело
Женское дело
криминал, детектив 2022, Россия
Созвучия любви
Созвучия любви
драма, мелодрама 2021, Россия
Скоро все кончится 6.2
Скоро все кончится Skoro vsyo konchitsya
драма 2017, Россия
Осторожно! Вход разрешен 5.3
Осторожно! Вход разрешен
мелодрама 2017, Россия
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