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Оксана Скакун
Oksana Skakun
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Персоны
Оксана Скакун
Оксана Скакун
Oksana Skakun
Дата рождения
6 февраля 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Оксаны Скакун
Родилась 6 февраля 1986 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Популярные фильмы
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Раскаленный периметр
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(2017)
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Осторожно! Вход разрешен
(2017)
Фильмография Оксаны Скакун
Число зверя
детектив, криминал
2026, Россия
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Без прикрытия
детектив, исторический, мини-сериал
2023, Россия
Все равно ты моя
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2023, Россия
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2022, Россия
Женское дело
криминал, детектив
2022, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Созвучия любви
драма, мелодрама
2021, Россия
6.2
Скоро все кончится
Skoro vsyo konchitsya
драма
2017, Россия
5.3
Осторожно! Вход разрешен
мелодрама
2017, Россия
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