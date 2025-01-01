Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Игорь Головин
Igor Golovin
Киноафиша
Персоны
Игорь Головин
Игорь Головин
Igor Golovin
Дата рождения
21 марта 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Фрунзовка, СССР
Популярные фильмы
6.2
Скоро все кончится
(2017)
0.0
Прогулки со смертью
(2021)
0.0
Всё к лучшему
(2016)
Фильмография Игорь Головин
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2012
2011
2010
2008
Все
17
Фильмы
1
Сериалы
16
Актер
17
Лютик и Анютик
детектив
2024, Россия
Побег в неизвестность
мелодрама
2023, Россия
Стряпуха
драма, мелодрама, детектив
2023, Россия
Стряпуха-2. Конфетная леди
детектив, мелодрама
2023, Россия
Полицейское братство
детектив, комедия
2022, Россия
Прогулки со смертью
детектив
2021, Россия
Шеф. Возвращение
драма, криминал
2021, Россия
Танцы на песке
драма, детектив
2020, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Не женская работа
драма, детектив
2019, Украина
Последняя статья журналиста
криминал, детектив
2018, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Северное сияние
драма, триллер, детектив
2018, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.2
Скоро все кончится
Skoro vsyo konchitsya
драма
2017, Россия
Всё к лучшему
мелодрама
2016, Россия
Чужой район
криминал
2012, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Последняя встреча
боевик, детектив
2011, Россия
Лиговка
драма, криминал
2010, Россия
Родные люди
драма, мелодрама
2008, Украина
«Это не критика»: эксперт разнес оскорбительные обзоры на российское кино от BadComedian
Брутальность, шуточки и бардак в участке: 5 кинолент, которые понравятся фанатам «Полицейского с Рублевки»
«Нечто», «12 обезьян» и еще 3 примера, когда ремейк не убил классику, а сделал ее в 100 раз сильнее — подборка просто топ
Будто Найт Шьямалан в свои лучшие годы: 5 малоизвестных азиатских фильмов с шокирующим финалом, от которого отвисает челюсть
Религия такое запрещала: последнюю волю султана Сулеймана его преемники исполнить отказались – похоронили не так, как хотел
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем
Кубрик экранизировал русскую классику еще 60 лет назад: фильм получил 7,1 балла — но сам режиссер был недоволен
Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов
Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании
Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда
ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667