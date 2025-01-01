Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игорь Головин
Игорь Головин Igor Golovin
Киноафиша Персоны Игорь Головин

Игорь Головин

Igor Golovin

Дата рождения
21 марта 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Фрунзовка, СССР

Популярные фильмы

Скоро все кончится 6.2
Скоро все кончится (2017)
Прогулки со смертью 0.0
Прогулки со смертью (2021)
Всё к лучшему 0.0
Всё к лучшему (2016)

Фильмография Игорь Головин

Жанр
Год
Все 17 Фильмы 1 Сериалы 16 Актер 17
Лютик и Анютик
Лютик и Анютик
детектив 2024, Россия
Побег в неизвестность
Побег в неизвестность
мелодрама 2023, Россия
Стряпуха
Стряпуха
драма, мелодрама, детектив 2023, Россия
Стряпуха-2. Конфетная леди
Стряпуха-2. Конфетная леди
детектив, мелодрама 2023, Россия
Полицейское братство
Полицейское братство
детектив, комедия 2022, Россия
Прогулки со смертью
Прогулки со смертью
детектив 2021, Россия
Шеф. Возвращение
Шеф. Возвращение
драма, криминал 2021, Россия
Танцы на песке
Танцы на песке
драма, детектив 2020, Россия
Не женская работа
Не женская работа
драма, детектив 2019, Украина
Последняя статья журналиста
Последняя статья журналиста
криминал, детектив 2018, Россия
Северное сияние
Северное сияние
драма, триллер, детектив 2018, Россия
Скоро все кончится 6.2
Скоро все кончится Skoro vsyo konchitsya
драма 2017, Россия
Всё к лучшему
Всё к лучшему
мелодрама 2016, Россия
Чужой район
Чужой район
криминал 2012, Россия
Последняя встреча
Последняя встреча
боевик, детектив 2011, Россия
Лиговка
Лиговка
драма, криминал 2010, Россия
Родные люди
Родные люди
драма, мелодрама 2008, Украина
«Это не критика»: эксперт разнес оскорбительные обзоры на российское кино от BadComedian
Брутальность, шуточки и бардак в участке: 5 кинолент, которые понравятся фанатам «Полицейского с Рублевки»
«Нечто», «12 обезьян» и еще 3 примера, когда ремейк не убил классику, а сделал ее в 100 раз сильнее — подборка просто топ
Будто Найт Шьямалан в свои лучшие годы: 5 малоизвестных азиатских фильмов с шокирующим финалом, от которого отвисает челюсть
Религия такое запрещала: последнюю волю султана Сулеймана его преемники исполнить отказались – похоронили не так, как хотел
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем
Кубрик экранизировал русскую классику еще 60 лет назад: фильм получил 7,1 балла — но сам режиссер был недоволен
Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов
Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании
Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда
ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше