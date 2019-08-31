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Постер фильма Гражданин К
7.1
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7.1

Гражданин К

, 2019
Citizen K
Великобритания, США / документальный / 18+
Постер фильма Гражданин К
7.1

В ролях

Михаил Ходорковский
Self
Борис Березовский
Self
Vladimir Putin
Self
Леонид Невзлин
Self
Игорь Евгеньевич Малашенко
Self
Антон Дрель
Self
Борис Николаевич Ельцин
Self
Алексей Анатольевич Навальный
Self
Tatyana Lysova
Self
Maria Logan
Self
Режиссер Алекс Гибни
Сценарист Алекс Гибни
Композитор Ivor Guest, Роберт Логан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 13 декабря 2019
Премьера в мире 31 августа 2019
Дата выхода
13 декабря 2019 Великобритания
Сборы в мире $145 941
Производство Jigsaw Productions, Passion Pictures, Storyteller Productions
Другие названия
Citizen K, Cidadão K, Građanin K, Obywatel K, Πολίτης X., Гражданин Х, Громадянин Х, ซิทิเซน เค

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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