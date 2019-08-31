В ролях
Игорь Евгеньевич Малашенко
Self
Борис Николаевич Ельцин
Self
Алексей Анатольевич Навальный
Self
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Ivor Guest, Роберт Логан
Детали фильма
Страна
Великобритания / США
Продолжительность
2 часа 8 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
13 декабря 2019
Премьера в мире
31 августа 2019
Дата выхода
|13 декабря 2019
|Великобритания
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Сборы в мире
$145 941
Производство
Jigsaw Productions, Passion Pictures, Storyteller Productions
Другие названия
Citizen K, Cidadão K, Građanin K, Obywatel K, Πολίτης X., Гражданин Х, Громадянин Х, ซิทิเซน เค