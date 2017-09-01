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Human Flow

Человеческий поток, 2017

2017 / США / Германия
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Документальная лента о современном «великом переселении народов»: людях, по разным причинам оставляющим родные места, чтобы спастись от военных конфликтов, голода, изменений климата.

  • Фильм снимали в 23 странах в течение года.
  • Режиссер и продюсер Ай Вэйвэй хотел, чтобы его работа ставила вопрос: «Выйдет ли наше глобальное общество из страха, изоляции и эгоизма и выберет ли оно путь открытости, свободы и уважения к человечеству?». Он отлично знаком с тематикой: вся его семья была сослана в изолированную деревню Синьцзян в пустыне Гоби — его родители были писателями в разгар Культурной революции в Китае.В 1976 году его семейству позволили возвращение из изгнания, и вскоре Ай начал карьеру в искусстве и поступил в Пекинскую киноакадемию.
  • Создание проекта стало возможным благодаря 200 членам съемочной группы, следившим за историями перемещенных беженцев со всего мира.
  • Было проведено более 600 интервью и отснято более 900 часов видеоматериалов.
  • Когда проходили съемки, 22 миллиона человек оказались вынужденными переселенцами. Из них половину составляли дети, покидающие свои дома и не знающие, смогут ли они когда-нибудь вернуться обратно.
  • Картина демонстрировалась в основной конкурсной части 74-го Венецианского международного кинофестиваля.

Глобальная катастрофа – кризис беженцев – глазами китайского режиссера. Картина снималась более чем в 22 странах двумя десятками съемочных групп: в Сирии, Бангладеше, Италии, Афганистане и др. Человеческий поток нескончаем. Картина Вэйвэя – это личное путешествие и попытка понять условия жизни в наши дни. Режиссер имеет глубокие убеждения в ценности прав человека. В это тяжелое время неопределенности нужно иметь больше терпимости, сострадания и доверия друг к другу.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 1 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ай Вэйвэй
В ролях
Борис Чеширков
Принцесс Дана Фирас оф Джордан
Хэнан Ашрави
Салам Камаль Алдин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человеческий поток 2 постера
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