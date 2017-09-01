Человеческий поток, 2017

Глобальная катастрофа – кризис беженцев – глазами китайского режиссера. Картина снималась более чем в 22 странах двумя десятками съемочных групп: в Сирии, Бангладеше, Италии, Афганистане и др. Человеческий поток нескончаем. Картина Вэйвэя – это личное путешествие и попытка понять условия жизни в наши дни. Режиссер имеет глубокие убеждения в ценности прав человека. В это тяжелое время неопределенности нужно иметь больше терпимости, сострадания и доверия друг к другу.