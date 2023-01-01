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Пигмалион Пигмалион
Киноафиша Фильмы Пигмалион Пигмалион, 1938: актеры и роли
Pygmalion Пигмалион 1938 / Великобритания
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Пигмалион, 1938: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лесли Ховард Leslie Howard Энтони Асквит Anthony Asquith
В ролях
Лесли Ховард Leslie Howard Уэнди Хиллер Wendy Hiller Уилфрид Лосон Wilfrid Lawson Мари Лор Дэвид Три David Tree Эверли Грегг Everley Gregg
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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