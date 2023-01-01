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Пигмалион
Пигмалион, 1938: актеры и роли
Pygmalion
Пигмалион
1938 / Великобритания
7.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Пигмалион, 1938: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лесли Ховард
Leslie Howard
Энтони Асквит
Anthony Asquith
В ролях
Лесли Ховард
Leslie Howard
Уэнди Хиллер
Wendy Hiller
Уилфрид Лосон
Wilfrid Lawson
Мари Лор
Дэвид Три
David Tree
Эверли Грегг
Everley Gregg
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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Отзывы
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