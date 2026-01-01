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Постер фильма Как важно быть серьезным
7.4
Киноафиша Фильмы Как важно быть серьезным
7.4

Как важно быть серьезным

, 1952
The Importance of Being Earnest
Великобритания / драма, комедия / 18+
Постер фильма Как важно быть серьезным
7.4

О фильме

Экранизация произведения Оскара Уайльда.

В ролях

Майкл Редгрейв
Майкл Редгрейв
Ernest Worthing
Эдит Эванс
Lady Augusta Bracknell
Ричард Уоттис
Seton
Майкл Денисон
Алджернон Монкриф
Джоан Гринвуд
Gwendolen Fairfax
Дороти Тьютин
Сесили Карду
Маргарет Разерфорд
Miss Laetitia Prism
Майлз Маллесон
Canon Chasuble
Уолтер Хадд
Lane
Обри Мэйтер
Merriman
Режиссер Энтони Асквит
Сценарист Оскар Уайльд
Композитор Бенжамин Франкель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 2 июня 1952
Дата выхода
1 марта 1954 Австрия 12
2 июня 1952 Великобритания
15 января 1954 Германия
16 ноября 1964 СССР
22 декабря 1952 США
Производство Javelin Films, British Film-Makers
Другие названия
The Importance of Being Earnest, Ernst sein ist alles, Bunbury, De ernst van Ernst, Il importe d'être Constant, A Importância de se Chamar Ernesto, A Importância de ser Ernesto, A Importância de ser Honesto, Bądźmy poważni na serio, Brat marnotrawny, Die Bedeutung ernst zu sein, En ryslig fästman, Glückliche Stunden, Köznapi komédia, L'importanza di chiamarsi Ernesto, La importancia de llamarse Ernesto, Millainen sulhanen, O sovaros kyrios Ernestos, Oscar Wilde's The Importance of Being Earnest, Как важно быть серьезным, Колко е важно да бъдеш сериозен, 真面目が肝心

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Lady Bracknell Ваши родители живы?
Jack Worthing Я потерял обоих родителей.
Lady Bracknell Потерять одного родителя, мистер Уортинг, можно считать несчастьем; потерять обоих — выглядит как небрежность.

Отзывы о фильме

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