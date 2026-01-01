Другие названия

The Importance of Being Earnest, Ernst sein ist alles, Bunbury, De ernst van Ernst, Il importe d'être Constant, A Importância de se Chamar Ernesto, A Importância de ser Ernesto, A Importância de ser Honesto, Bądźmy poważni na serio, Brat marnotrawny, Die Bedeutung ernst zu sein, En ryslig fästman, Glückliche Stunden, Köznapi komédia, L'importanza di chiamarsi Ernesto, La importancia de llamarse Ernesto, Millainen sulhanen, O sovaros kyrios Ernestos, Oscar Wilde's The Importance of Being Earnest, Как важно быть серьезным, Колко е важно да бъдеш сериозен, 真面目が肝心

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