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Киноафиша Рецензии «Призраки Исмаэля»: Рецензия Киноафиши

«Призраки Исмаэля»: Рецензия Киноафиши

27 июля 2017 00:00
«Призраки Исмаэля»: Рецензия Киноафиши
Исчезнувшая. Двадцать лет спустя

21 год, 8 месяцев и 6 ночей Исмаэлю снятся кошмары. 21 год, 8 месяцев и 6 дней его тесть пытается переправиться в мир иной. И обоим мерещится, что Карлотта (жена и дочь) валяется где-то в канаве с перерезанным горлом. Хотя, собственно, оба понимают, что всё не так просто: ежели Карлотта и могла очутиться в канаве, она б там очутилась давным-давно. Например, в первый же вечер, когда беглянка соизволила не вернуться домой. Как бы то ни было, звонков-писем-приветов от ветреной барышни не было: Карлотта (Марион Котийяр) просто исчезла – и всё. И ровно 21 год (а также 8 месяцев и 6 дней) ее отец не может прийти в себя, а муж мучается в объятиях безымянной десятой музы и ненавидит Карлотту всеми фибрами своей творческой души.

Кадр из фильма «Призраки Исмаэля»
Кадр из фильма «Призраки Исмаэля»

Стоп-стоп, скажете вы – какие еще объятия, при чем тут «безымянная десятая муза»? (Тем более, что муз было девять). Хорошо, я объясню. Дело в том, что десятой музой часто называют музу кино, а наш Исмаэль (Матьё Амальрик) был режиссером. Правда, после исчезновения благоверной он впал в перманентный творческий кризис, посему фильмы снимал исключительно второсортные. (Например, в данный момент карьеры он мучился историей о шпионе, которого заслали во вражеский Душанбе). И вытащить его из кризиса не смогла даже Сильвия (Шарлотта Генсбур). Кстати, о Сильвии. С ней наш Эйзенштейн столкнулся совершенно случайно, потом почти так же случайно они стали встречаться, а вскоре и вовсе зажили вместе. Правда, всё это время в доме Исмаэля висел шикарный портрет Карлотты – огромный портрет, величиной во всю стену…

Кадр из фильма «Призраки Исмаэля»
Кадр из фильма «Призраки Исмаэля»

Как и «Роден» Жака Дуайона и «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса, фильм «Призраки Исмаэля» был в этом году участником юбилейного Каннского фестиваля. Правда, в отличие от «Родена» и «Годара», работа Арно Деплешена в конкурс попасть не смогла (по слухам, маэстро из-за этого сильно расстроился), однако «Исмаэль» стал фильмом открытия фестиваля. Как бы то ни было, от водопада критики картину это не спасло: её ругали, хоть и не так сильно, как «Родена», однако на эпитеты журналисты не скупились (дошло до того, что самые «недовольные» «Призраков» назвали «галиматьей»). Но мне почему-то кажется, что всё не так просто. Конечно, фильм дает достаточно поводов, чтобы поворчать, однако называть его провальным я бы не стала.

Кадр из фильма «Призраки Исмаэля»
Кадр из фильма «Призраки Исмаэля»

Беда в том, что Арно Деплешен сильно перемудрил со сценарием. По сути, он задумывал «Призраков» как два фильма в одном: мы следим не только за жизненными передрягами Исмаэля, но видим и ту картину, которую он снимает. Так вот. Если бы Деплешен не стал «растекаться мыслями по древу», а ограничился парой вставок, то «размер бедствия» (или «галиматьи») уменьшился бы в разы. Но ставок много, и по хронометражу они довольно существенны (как минимум, треть фильма, а то и больше). Однако никакой связи между «псевдокартиной» и основным сюжетом нет и в помине: с таким же успехом Исмаэль мог снимать не шпионский детектив, а, например, космический триллер о высадке инопланетян на Луну.

Кадр из фильма «Призраки Исмаэля»
Кадр из фильма «Призраки Исмаэля»

Нет, конечно, я понимаю, что этот вставной фильм – жанровая пародия, но тут вот ведь какая штука. Мне почему-то кажется, что пародия должна быть смешной. Ну, хоть немного. Здесь же чувство юмора у авторов просыпается только в финале, а до этого оно спит как убитое. Но тогда зачем это было нужно? – загадка. Тем более что основную историю назвать пустышкой не поворачивается язык, она самодостаточна: мне видится в ней нечто более глубокое, чем просто мелодраматический сюжет о блудной жене, которая вернулась к мужу спустя двадцать лет. И не в противостоянии двух женщин тут дело, хотя два вида любви (жертвенная, как у Сильвии, и эгоистичная, как у Карлотты) здесь сталкиваются лбами, и на этом столкновении не так уж сложно было бы построить сюжетный каркас. Как бы то ни было, «Призраки» не об этом.

Кадр из фильма «Призраки Исмаэля»
Кадр из фильма «Призраки Исмаэля»

Они о возвращение в прошлое. О невозможности войти в ту воду, которая утекла лет двадцать назад. И о том, что закончившиеся отношения нужно все-таки отпускать, а не пытаться влезть в них заново, какими бы романтическими они не казались. А «столкновение» Карлотты и Сильвии – это столкновение юности и зрелости, дня вчерашнего и сегодняшнего, любви иллюзорной и той, что дает тебе силу. Впрочем, всё это высокий слог: фильм по этому поводу не занудствует, он лишь намекает. Кстати, вот вам пара фраз о занудстве (точнее, о его отсутствии). Как я уже говорила, претензии к «Призракам Исмаэля» есть, но почти все они относятся к сценарным огрехам. Огрех же визуальных я лично не вижу. Даже наоборот – у картины своя стилистика, своя операторская манера. Наплывы, двойная экспозиция, сверхкрупные планы, динамичный монтаж – всё это придает фильму индивидуальности, а также «дарит» ему нерв и лишает занудства. И да – нужно ли говорить, что Марион Котийяр бесподобна?! А она бесподобна, поверьте.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 17 августа

Расписание и покупка билетов на фильм «Призраки Исмаэля»

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