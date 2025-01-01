Меню
Награды и номинации фильма Пьянь 1987

Каннский кинофестиваль 1987 Каннский кинофестиваль 1987
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
