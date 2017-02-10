Восемнадцать парней, зовущих бурю, 1963

Действие фильма происходит в маленьком городе на берегу Внутреннего Японского моря. Мунэо Симадзаки работает механиком судостроительного завода. Он хорошо знает своё дело, но любит выпить и покутить.

Однажды начальник по имени Мурата предлагает Мунэо взять шефство над группой молодых людей, приехавших в город на заработки. Платить ему обещают хорошо, проживание будет бесплатным, да и работа не сложная. Мунэо соглашается, но очень скоро начинает жалеть об этом.

Обещанное новое общежитие оказалось полуразвалившимся бараком, а молодые специалисты – вчерашними фермерами, ничего не смыслящими в судостроении. К тому же молодые люди недисциплинированны и грубы. Даже видавший виды Мунэо начинает бить тревогу. Вместе с молодой учительницей Хисако он пытается привить рабочим "культуру", но тщетно. Каждый день они втягиваются в новые передряги. То кого-то поколотит местная шпана, то весь коллектив отказывается пользоваться стиральной машиной, которую специально купил для них Мунэо.

Есть кое-что и похуже. В порту изнасилована девушка Нобу, за которой уже давно ухаживает Мунэо. Нобу скрывает имя насильника, но нетрудно догадаться, что это был кто-то из рабочих. Опасаясь сплетен и клеветы, Нобу спешит покинуть родной город, Мунэо отправляется на поиски девушки, чтобы предложить ей руку и сердце.