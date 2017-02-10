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Восемнадцать парней, зовущих бурю
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Arashi wo yobu jûhachinin

Восемнадцать парней, зовущих бурю, 1963

1963 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Действие фильма происходит в маленьком городе на берегу Внутреннего Японского моря. Мунэо Симадзаки работает механиком судостроительного завода. Он хорошо знает своё дело, но любит выпить и покутить.

Однажды начальник по имени Мурата предлагает Мунэо взять шефство над группой молодых людей, приехавших в город на заработки. Платить ему обещают хорошо, проживание будет бесплатным, да и работа не сложная. Мунэо соглашается, но очень скоро начинает жалеть об этом.

Обещанное новое общежитие оказалось полуразвалившимся бараком, а молодые специалисты – вчерашними фермерами, ничего не смыслящими в судостроении. К тому же молодые люди недисциплинированны и грубы. Даже видавший виды Мунэо начинает бить тревогу. Вместе с молодой учительницей Хисако он пытается привить рабочим "культуру", но тщетно. Каждый день они втягиваются в новые передряги. То кого-то поколотит местная шпана, то весь коллектив отказывается пользоваться стиральной машиной, которую специально купил для них Мунэо.

Есть кое-что и похуже. В порту изнасилована девушка Нобу, за которой уже давно ухаживает Мунэо. Нобу скрывает имя насильника, но нетрудно догадаться, что это был кто-то из рабочих. Опасаясь сплетен и клеветы, Нобу спешит покинуть родной город, Мунэо отправляется на поиски девушки, чтобы предложить ей руку и сердце.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 11 сентября 1963
Возраст 18+
Режиссер
Ёсисигэ Ёсида
Ёсисигэ Ёсида
В ролях
Тамоцу Хаякава
Йошико Каяма
Эйдзи Матсуи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Восемнадцать парней, зовущих бурю 1 постер
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