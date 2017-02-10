Эрос + убийство, 1969

Смелый эксперимент по реконструкции реальных событий начала XX века с точки зрения молодых революционеров 60-х годов. В центре событий анархист Сакаэ Осуги (1885 — 1923) и его возлюбленная Ноэ Ито, которые были задушены 16 сентября 1923 года по приказу лейтенанта военнной полиции Амакасу. Вместе с ними был убит 6-летний племянник Осуги. По задумке режиссера молодые студенты реконструируют шаг за шагом взаимотношения между Осуги и тремя женщинами, с которыми он открыто поддерживал связь. Для свидетелей сексульной революции 60-х годов интересны смелые высказывания революционеров о свободной любви и освобождении женщины.