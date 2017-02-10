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Эрос + убийство
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Erosu purasu gyakusatsu

Эрос + убийство, 1969

1969 / Япония
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Смелый эксперимент по реконструкции реальных событий начала XX века с точки зрения молодых революционеров 60-х годов. В центре событий анархист Сакаэ Осуги (1885 — 1923) и его возлюбленная Ноэ Ито, которые были задушены 16 сентября 1923 года по приказу лейтенанта военнной полиции Амакасу. Вместе с ними был убит 6-летний племянник Осуги. По задумке режиссера молодые студенты реконструируют шаг за шагом взаимотношения между Осуги и тремя женщинами, с которыми он открыто поддерживал связь. Для свидетелей сексульной революции 60-х годов интересны смелые высказывания революционеров о свободной любви и освобождении женщины.

7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 3 часа 22 минуты
Год выпуска 1969
Премьера в мире 13 марта 1969
Возраст 18+
Режиссер
Ёсисигэ Ёсида
Ёсисигэ Ёсида
В ролях
Марико Окада
Тошиюки Хосокава
Юко Кусуноки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эрос + убийство 2 постера
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10 февраля 2017 13:19
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