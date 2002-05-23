Женщины в зеркале, 2002

Неторопливая загадочная история семьи Кавасэ. Пожилая Аи Кавасэ воспитывает внучку Нацуки, мать которой Мива Кавасэ оставила ребенка сразу после рождения и сбежала. 20 лет спустя полиция находит Масако Оноуэ, которая хранит у себя документы сбежавшей Мива Кавасэ. У найденной женщины амнезия и она не может признать в Аи Кавасэ свою мать. Однако она охвачена воспоминаниями, которые Аи Кавасэ пытается забыть всю свою жизнь. Для всех окружающих решение лежит на поверхности — это проведение ДНК-теста. Но героини выбирают другой путь — мучительный поиск собственной идентичности в вихре обмана, несправедливости и воспоминаний об атомной бомбардировке.