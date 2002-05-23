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Женщины в зеркале
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Kagami no onnatachi

Женщины в зеркале, 2002

2002 / Япония
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Неторопливая загадочная история семьи Кавасэ. Пожилая Аи Кавасэ воспитывает внучку Нацуки, мать которой Мива Кавасэ оставила ребенка сразу после рождения и сбежала. 20 лет спустя полиция находит Масако Оноуэ, которая хранит у себя документы сбежавшей Мива Кавасэ. У найденной женщины амнезия и она не может признать в Аи Кавасэ свою мать. Однако она охвачена воспоминаниями, которые Аи Кавасэ пытается забыть всю свою жизнь. Для всех окружающих решение лежит на поверхности — это проведение ДНК-теста. Но героини выбирают другой путь — мучительный поиск собственной идентичности в вихре обмана, несправедливости и воспоминаний об атомной бомбардировке.

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 23 мая 2002
Возраст 18+
Режиссер
Ёсисигэ Ёсида
Ёсисигэ Ёсида
В ролях
Марико Окада
Ёсико Танака
Сае Исшики
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщины в зеркале 1 постер
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