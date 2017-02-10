Никудышний, 1960

Жестокая история о юности, лишенной жизненных целей. В условиях нарождающегося потребительского общества молодые люди без средств к существованию не могут определиться в цели своей жизни. Что им нужно: образование, деньги, развлечения, любовь, революция, преступление… А может быть лучше вовсе расстаться с этой страной или с этой жизнью? Икуко Макино против собственной воли попадает в водоворот их поисков и безумств. Она влюблена в плохого парня Дзюна и тщетно пытается вытащить его из этой пропасти.