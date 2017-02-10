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Никудышний
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Rokudenashi

Никудышний, 1960

1960 / Япония
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Жестокая история о юности, лишенной жизненных целей. В условиях нарождающегося потребительского общества молодые люди без средств к существованию не могут определиться в цели своей жизни. Что им нужно: образование, деньги, развлечения, любовь, революция, преступление… А может быть лучше вовсе расстаться с этой страной или с этой жизнью? Икуко Макино против собственной воли попадает в водоворот их поисков и безумств. Она влюблена в плохого парня Дзюна и тщетно пытается вытащить его из этой пропасти.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 5 июля 1960
Возраст 18+
Режиссер
Ёсисигэ Ёсида
Ёсисигэ Ёсида
В ролях
Хизуру Такачихо
Масахико Цугава
Юсуке Кавазу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Никудышний 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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10 февраля 2017 13:19
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