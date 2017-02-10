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Ёсисигэ Ёсида
Ёсисигэ Ёсида
Yoshishige Yoshida
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Ёсисигэ Ёсида
Yoshishige Yoshida
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Дата рождения
16 февраля 1933
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Ёсисигэ Ёсиды
Родился 16 февраля 1933 года. Фукуи, Япония.
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Фильмография Ёсисигэ Ёсиды
Женщины в зеркале
драма
2002, Япония
7.0
Военное положение
драма, биография, исторический
1973, Япония
6.0
Эрос + убийство
драма, биография
1969, Япония
7.0
Страсть
драма
1967, Япония
7.0
Пламя и женщина
драма
1967, Япония
6.0
История, написанная водой
драма
1965, Япония
7.0
Бегство из Японии
боевик
1964, Япония
6.0
Восемнадцать парней, зовущих бурю
драма
1963, Япония
6.0
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В «Родине» пройдет ретроспектива фильмов японского режиссера Ёсисигэ Ёсида
С 16 по 26 февраля киноцентр «Родина» устраивает показ фильмов японского режиссера Ёсисигэ Ёсида. Ретроспективу организовывает Генеральное консульство Японии в
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10 февраля 2017 13:19
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