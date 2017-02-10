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Постер фильма Горячий источник Акицу
7.5
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7.5

Горячий источник Акицу

, 1962
Akitsu onsen
Япония / драма / 18+
Постер фильма Горячий источник Акицу
7.5

О фильме

Летом 1945 года студент столичного колледжа Сюсаку, больной туберкулезом, тяжело переживающий поражение своей страны в войне, приезжает в отдаленную горную деревню Акицу, чтобы свести счеты с жизнью. Его спасает Синко, мать которой владеет гостиницей на горячем источнике.

Через три года Сюсаку возвращается в Акицу, чтобы восстановить пошатнувшееся от беспорядочной жизни здоровье. Сюсаку и Синко чувствуют взаимное влечение. Сюсаку просит Синко совершить с ним двойное самоубийство, но она слишком любит жизнь. В следующий раз Сюсаку приезжает в 1951 году, он уже женат, но не может забыть Синко.

Проходит десять лет, и Сюсаку, служащий столичного издательства, вновь приезжает в Акицу, чтобы теперь уже навсегда расстаться с Синко. Но чувства вновь захлестывают его. 1962 год. Сюсаку приезжает по делам в Акицу. Гостиница продана, Синко живет одна. Теперь уже она предлагает ему совершить самоубийство…

В ролях

Марико Окада
Shinko
Хироюки Нагато
Shusaku Kawamoto
Сумико Хидака
Otami
Асао Койкэ
Кодзиро Кусанаги
Со Ямамура
Mikami
Дзукичи Уно
Kenkichi Matsumiya
Эйдзиро Тоно
Priest
Фукуко Саё
Osumi
Тэруо Ёсида
News reporter
Мари Ёсимура
Yoko
Муцуко Сакура
Режиссер Ёсисигэ Ёсида
Сценарист Shinji Fujiwara, Ёсисигэ Ёсида
Композитор Хикару Хаяси
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 15 июня 1962
Дата выхода
15 июня 1962 Япония
Производство Shochiku
Другие названия
Akitsu onsen, Akitsu Springs, 秋津温泉, An Affair at Akitsu, As termas de Akitsu, Gorące źródła Akitsu, La source thermale d'Akitsu, Love Affair at Akitsu Spa, Οι θερμές πηγές του Ακίτσου, Горячий источник Акицу, The Affair at Akitsu

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb

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Новости о фильме

В «Родине» пройдет ретроспектива фильмов японского режиссера Ёсисигэ Ёсида
10 февраля 2017 13:19 В «Родине» пройдет ретроспектива фильмов японского режиссера Ёсисигэ Ёсида С 16 по 26 февраля киноцентр «Родина» устраивает показ фильмов японского режиссера Ёсисигэ Ёсида. Ретроспективу организовывает Генеральное консульство Японии в

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