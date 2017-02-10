Летом 1945 года студент столичного колледжа Сюсаку, больной туберкулезом, тяжело переживающий поражение своей страны в войне, приезжает в отдаленную горную деревню Акицу, чтобы свести счеты с жизнью. Его спасает Синко, мать которой владеет гостиницей на горячем источнике.

Через три года Сюсаку возвращается в Акицу, чтобы восстановить пошатнувшееся от беспорядочной жизни здоровье. Сюсаку и Синко чувствуют взаимное влечение. Сюсаку просит Синко совершить с ним двойное самоубийство, но она слишком любит жизнь. В следующий раз Сюсаку приезжает в 1951 году, он уже женат, но не может забыть Синко.

Проходит десять лет, и Сюсаку, служащий столичного издательства, вновь приезжает в Акицу, чтобы теперь уже навсегда расстаться с Синко. Но чувства вновь захлестывают его. 1962 год. Сюсаку приезжает по делам в Акицу. Гостиница продана, Синко живет одна. Теперь уже она предлагает ему совершить самоубийство…