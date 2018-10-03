- Зрители, это Звезда. Звезда, это зрители. (зрители аплодируют) Это краткое описание старого нового фильма «Звезда родилась». Трогательного, насколько возможно красивого, бесконечно музыкального, но вместе с тем предсказуемого, нарочито слезливого и оттого в итоге не слишком запоминающегося. Ругать его не хочется, хвалить не получается. Значит стоит попытаться понять, зачем он был снят и кому всё же стоит на него сходить. Кадр из фильма «Звезда…
Совершенно дурацкое название...но эти 135минут были впечатляющими...я не знаток,но мои струнки звучали🎸...и... слезы💧...иногда хочется выплеснуть все дерьмо сквозь слезы....печальный конец...река слез😭....все девчонки в зале шмыгали и вытирали носики...я не люблю грустные завершения...но теперь - я поклонница Бредли Купера и Леди Гага...🎹🎸🎵
хорошо сыграла Леди Гага!
что-то еще выделить не могу...
просто хороший, лёгкий, но трагический фильм на вечер!
6 баллов из 10ти!
Авторизация по e-mail