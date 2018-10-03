Наша рецензия

- Зрители, это Звезда. Звезда, это зрители. (зрители аплодируют) Это краткое описание старого нового фильма «Звезда родилась». Трогательного, насколько возможно красивого, бесконечно музыкального, но вместе с тем предсказуемого, нарочито слезливого и оттого в итоге не слишком запоминающегося. Ругать его не хочется, хвалить не получается. Значит стоит попытаться понять, зачем он был снят и кому всё же стоит на него сходить. Кадр из фильма «Звезда…