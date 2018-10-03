Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звезда родилась Звезда родилась
Киноафиша Фильмы Звезда родилась Отзывы о фильме «Звезда родилась»
A Star Is Born Звезда родилась 2018 / США
8.2 Оцените
160 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Звезда родилась»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

-    Зрители, это Звезда. Звезда, это зрители. (зрители аплодируют) Это краткое описание старого нового фильма «Звезда родилась». Трогательного, насколько возможно красивого, бесконечно музыкального, но вместе с тем предсказуемого, нарочито слезливого и оттого в итоге не слишком запоминающегося. Ругать его не хочется, хвалить не получается. Значит стоит попытаться понять, зачем он был снят и кому всё же стоит на него сходить. Кадр из фильма «Звезда…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Maxim Shevchenko 3 октября 2018, 17:40
Оценка
мой парик уже слетел после шаллоу боюсь представить что будет после фильма!!!
3 октября 2018, 17:40 Ответить
Кристина Гейнц 3 октября 2018, 17:44
Оценка
чую после сеанса меня будут выносить на носилках потому что это явно шедевр!!!!!!!!!!!
3 октября 2018, 17:44 Ответить
Рамиль Гасанов 4 октября 2018, 15:19
Смотреть всем, кто любит музыку! Любит фильмы с Купером! Любит Гагу. Любит хорошее доброе кино со смыслом.
4 октября 2018, 15:19 Ответить
plotnikova_s_o 4 октября 2018, 20:27
Фильм шикарный!!! Просто нет слов!!! Леди Гага была восхитительна, а Купер как всегда превосходен. Смотреть всем, кто любит музыку и понимает толк в хороших фильмах. У данной картины очень глубокий смысл и бесподобная экранизация. Обязательно пересмотрю когда будет лицензия в интернете
4 октября 2018, 20:27 Ответить
Александра Костяшина 6 октября 2018, 10:36
Оценка
Душевный фильм,стоит посмотреть 👍🏻
6 октября 2018, 10:36 Ответить
дмитрий ашурков 6 октября 2018, 20:48
Оценка
фильм класс чуть не пробил до мужской солёной слезы
6 октября 2018, 20:48 Ответить
Nadezhda Kuzmina 6 октября 2018, 23:02
Оценка
Мне очень понравился фильм, что бывает редко!
6 октября 2018, 23:02 Ответить
poshehonec 8 октября 2018, 06:41
Оценка
Замечательный фильм! Купер был хорош. Я по новому взглянул на Гагу... много хорошей музыки. Однозначно, рекомендую к просмотру!
8 октября 2018, 06:41 Ответить
Рыжик 8 октября 2018, 15:02
Оценка
🎬"Звезда родилась"
Совершенно дурацкое название...но эти 135минут были впечатляющими...я не знаток,но мои струнки звучали🎸...и... слезы💧...иногда хочется выплеснуть все дерьмо сквозь слезы....печальный конец...река слез😭....все девчонки в зале шмыгали и вытирали носики...я не люблю грустные завершения...но теперь - я поклонница Бредли Купера и Леди Гага...🎹🎸🎵
8 октября 2018, 15:02 Ответить
kalinina-best 9 октября 2018, 20:54
Спасибо за фильм. Печальный koнец очень растрогал, плаkaла и жалела героев.
9 октября 2018, 20:54 Ответить
Васян Серкин 13 октября 2018, 17:41
Оценка
сильный фильм несущий очень большую смысловую нагрузку. Давно не было столь хороших фильмов. Кто хочет на халяву поплакать бегите скорее.
13 октября 2018, 17:41 Ответить
Ольга 13 октября 2018, 22:41
Скучный, наиграный фильм, не понимаю откуда столько восторденных отзывов
13 октября 2018, 22:41 Ответить
wwl-d 14 октября 2018, 14:29
Оценка
Хороший фильм!!!
14 октября 2018, 14:29 Ответить
b.valentina321 14 октября 2018, 15:07
Оценка
Фильм очень сильный! Рекомендую к просмотру.
14 октября 2018, 15:07 Ответить
pepperony15 16 октября 2018, 20:35
Оценка
Фильм потрясающий, в нем всё на своих местах — ничего не убрать, ничего не добавить; итог — очень качественный продукт. Правда, советую смотреть в оригинале с субтитрами.
16 октября 2018, 20:35 Ответить
Евгения Тарасова 17 октября 2018, 11:03
Оценка
Супер!
17 октября 2018, 11:03 Ответить
ElenaSi 17 октября 2018, 17:04
Оценка
Просто обалденный фильм! Полдня после него отходила! Гага, Купер, музыка просто нереальные!
17 октября 2018, 17:04 Ответить
Syberia83 23 октября 2018, 08:00
Оценка
Лучшее что я смотрла за последнее время.
23 октября 2018, 08:00 Ответить
rafik.ivanov.85 23 октября 2018, 12:00
Смотрел с девушкой , фильм не че так , но концовка дала мне понять что он был просто пиздастрадателем , умереть за то что бы она могла записать альбом. И после его смерти еблась с этим продюссером , это просто получаеться что главный герой фильма просто нечтожество повесился дебил иза мохнатки. Конченный долбоёб!!! Из 5 ставлю -45
23 октября 2018, 12:00 Ответить
Афоня 23 октября 2018, 13:32
в ответ на сообщение rafik.ivanov.85 от 23 октября 2018, 12:00
Оценка
Боже, как же я рад, что посмотрел фильм до вашего коммента. Товарищ, нельзя же так спойлерить, имейте совесть.
23 октября 2018, 13:32 Ответить
Афоня 23 октября 2018, 13:33
Оценка
Хороший фильм, душевный, плакал 3 раза.
23 октября 2018, 13:33 Ответить
Дмитрий Шатилов 24 октября 2018, 13:20
Оценка
Пойду второй раз, фильм огонь, постановка отличная
24 октября 2018, 13:20 Ответить
Дмитрий Шатилов 24 октября 2018, 13:24
Оценка
Звезда родилась - это о Купере; если бы не был актером, точно стал бы рок звездой!)
24 октября 2018, 13:24 Ответить
Евгения Корякина 24 октября 2018, 22:24
ПотрЯсающий фильм
24 октября 2018, 22:24 Ответить
laetitia999 28 октября 2018, 02:41
Оценка
фильм понравился,Гага фигню не снимет,до глубины души фильм..
28 октября 2018, 02:41 Ответить
defendo91 6 ноября 2018, 23:01
Оценка
Самый лучший фильм за 2018 год! Вам понравится! Обязвтельно стоит сходить! BEST!👍🏼👍🏼👍🏼🔝🔝🔝
6 ноября 2018, 23:01 Ответить
Андрей 24 февраля 2019, 12:58
Оценка
в общем-то, фильм хороший!
хорошо сыграла Леди Гага!
что-то еще выделить не могу...
просто хороший, лёгкий, но трагический фильм на вечер!
6 баллов из 10ти!
24 февраля 2019, 12:58 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мумиёшки
Мумиёшки 2 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 23 комментария
Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин 13 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 12 комментариев
Переводчик
Переводчик 3 комментария
Вызов
Вызов 231 комментарий
Мать
Мать 2 комментария
Экзорцист Ватикана
Экзорцист Ватикана 1 комментарий
Хотя бы кинода 2 8 комментариев
Русский крест
Русский крест 32 комментария
Дорогие мама и папа 3 комментария
Джон Уик 4
Джон Уик 4 58 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 13 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 26 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 385 комментариев
Не дыши: Игра на выживание
Не дыши: Игра на выживание 2 комментария
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 9 комментариев
До рассвета 4 комментария
Судзумэ закрывает двери
Судзумэ закрывает двери 3 комментария
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 6 комментариев
Бешенство
Бешенство 10 комментариев
Все страхи Бо
Все страхи Бо 8 комментариев
Синистер. Начало
Синистер. Начало 20 комментариев
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний 10 комментариев
14+
14+ 10 комментариев
Помилование
Помилование 5 комментариев
Расправляя крылья
Расправляя крылья 2 комментария
Аватар 5 20 комментариев
Принц пустыни
Принц пустыни 1 комментарий
Миссия НЛО
Миссия НЛО 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App