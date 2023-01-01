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Звезда родилась Звезда родилась
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A Star Is Born Звезда родилась 2018 / США
7.9 Оцените
161 голос Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Звезда родилась

Вся информация о фильме
MTV Movie & TV Awards 2019 MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший актёр/актриса в кино
Победитель
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучшая песня
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
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