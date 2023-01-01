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Звезда родилась Звезда родилась
Киноафиша Фильмы Звезда родилась Звезда родилась, 2018: актеры и роли
A Star Is Born Звезда родилась 2018 / США
8.2 Оцените
160 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Звезда родилась, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper
В ролях
Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper Леди Гага Леди Гага Lady GaGa Сэм Эллиотт Сэм Эллиотт Sam Elliott Грег Гранберг Грег Гранберг Greg Grunberg Бонни Соммервиль Бонни Соммервиль Bonnie Somerville Дэйв Шаппелл Дэйв Шаппелл Dave Chappelle Эдди Гриффин Эдди Гриффин Eddie Griffin
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