Tonya HardingИм дали полтора года. Я это сделаю. Ваша честь. У меня нет образования. Всё, что я умею — это кататься на коньках. Я никто, если не могу — я не этот монстр. Я пытаюсь изо всех сил, насколько умею. Это как пожизненный приговор. Так нельзя.
Tonya HardingСмотри, Нэнси раз раз получает по шее — и весь мир на ушах... А у меня это было каждый божий день.
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Tonya HardingЯ думала, что быть знаменитой — это весело. Меня любили минуту. Потом ненавидели. Потом я стала просто поводом для шуток. Это было как заново переживать насилие, только теперь это были вы. Все вы. Вы все — мои нападающие тоже.
Tonya HardingДа ну нафиг! Какой нормальный человек ломает своему другу колено? Кто так с другом поступит?
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Tonya HardingМеня ненадолго полюбили, потом возненавидели. А потом я стала просто шуткой.
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LaVona GoldenЯ сделала из тебя чемпионку, зная, что ты меня за это возненавидишь. Вот что значит жертвенность матери! Хотела бы я, чтобы у меня была такая же мать, как я, а не добрая. Добро приносит только дерьмo! Мне тоже не нравилась моя мать, и что? Я тебе подарок сделала!
Tonya Harding[обращаясь к камере, сразу после выстрела в Джеффа]Это чушь. Я никогда такого не делала!
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Tonya HardingТак я стала леди-боксером. Ну а почему бы и нет? Насилие — это всё, что я вообще знала.
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Tonya HardingКак меня большинство воспринимает? Что я настоящий человек, понимаешь? Я никогда не извинялась за то, что выросла бедной или что я деревенщина — а именно такая я есть... И это спорт, где чёртовы судьи хотят, чтобы ты была каким-то старомодным образом женщины... За то, что я первая американка, исполнившая тройной аксель. Так что к чёрту их.
Tonya HardingЯ лучшая фигуристка Америки! Мне не нужны эти чёртовы Эскимо Пай.
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Tonya HardingВсё, что я сделала — это препятствование правосудию. Что, ты больше не позволишь мне кататься? Я бы лучше отсидела. Пожалуйста, им дали всего восемнадцать месяцев. Им дали восемнадцать месяцев, я это оттяну. Ваша честь, у меня нет образования. Всё, что я умею — это кататься. Больше ничего. Я никто, если не могу кататься.
[начинает плакать]
Tonya HardingЯ не монстр. Я просто стараюсь изо всех сил. Это всё равно что приговорить меня к пожизненному, если вы так решите, так нельзя.
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Tonya Harding[после выполнения тройного акселя]О боже, это было просто невероятно. Потому что перед этим ты думаешь: «Я не могу! Я не могу, не могу!» А потом — бах! — и получается! И всем тем, кто говорил, что у меня не получится, — п#зда вам! Я сделала это!
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Tonya Harding[Джеффу]Я правда думаю, что тебе стоит просто с собой покончить.
Tonya[закадровый голос]Я была вторым по известности человеком в мире после Билла Клинтона. Это что-то значило. Люди всё ещё хотели меня видеть. Так я стала дамой-боксёршей. Ну а почему бы и нет? Насилие — это то, что я всегда знала. Америка, понимаешь, им нужен кто-то, кого можно любить — но и кого можно ненавидеть. И чтобы всё было просто. Но что значит просто?
TonyaХейтеры всегда говорят: «Тоня, просто скажи правду». Но правды не существует. Это чепуха. У каждого своя правда. А жизнь делает, что ей вздумается.
TonyaВот такая у меня жизнь... И это чёртова правда!
Martin Maddox[атака на Нэнси Керриган уже произошла]Я просто не мог представить, что такое могут провернуть двое самых отстойных придурков в истории, полной придурков.
[Показывают записи с видеокамер]
Martin Maddox. Шейн Стэнт был совершенно в танке. Перед атакой он ждал снаружи арены в Массачусетсе, где, как он думал, тренировалась Нэнси Керриган. Теперь он переставлял машину каждые пятнадцать минут
[пауза]
Martin Maddoxчтобы не вызвать подозрений. Он так делал два дня, и именно тогда узнал, что Нэнси на самом деле в Детройте.