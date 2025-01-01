Tonya Harding Эй, как мне получить справедливый шанс? Я встаю в пять утра каждый день и пашу как проклятая. Просто скажи мне в лицо, что никогда не дашь мне оценки, которые я заслуживаю.

Skating Judge Вот как это делается. Некоторые из этих девчонок уже отработали свои баллы.

Tonya Harding Мне по#й. Сегодня я каталась лучше их.

Skating Judge Мы ещё оцениваем подачу.

Tonya Harding Знаете что? Если вы сможете найти для меня пять тысяч долларов на костюм, тогда мне не придётся шить его самой. А пока не лезьте ко мне в лицо.

Skating Judge Может, ты просто не так хороша, как думаешь. Может, тебе стоит заняться другим спортом.