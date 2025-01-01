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Киноафиша Фильмы Тоня против всех Цитаты из фильма Тоня против всех

Цитаты из фильма Тоня против всех

Tonya Harding Правды не существует. Это чушь. У каждого своя правда, а жизнь просто делает, что ей, б##ь, вздумается.
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LaVona Golden Ты это называешь чистым катанием, ради всего святого?
Skater Mom Не ругайся при детях.
LaVona Golden Я не ругалась, сук###.
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LaVona Golden Ты тра#ишься с дурачком. Ты с дурачком не женишься.
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Tonya Harding Им дали полтора года. Я это сделаю. Ваша честь. У меня нет образования. Всё, что я умею — это кататься на коньках. Я никто, если не могу — я не этот монстр. Я пытаюсь изо всех сил, насколько умею. Это как пожизненный приговор. Так нельзя.
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Tonya Harding Америка. Им нужна любовь, им нужна и ненависть.
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Tonya Harding Смотри, Нэнси раз раз получает по шее — и весь мир на ушах... А у меня это было каждый божий день.
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Tonya Harding Я думала, что быть знаменитой — это весело. Меня любили минуту. Потом ненавидели. Потом я стала просто поводом для шуток. Это было как заново переживать насилие, только теперь это были вы. Все вы. Вы все — мои нападающие тоже.
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Tonya Harding Отсоси!
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Tonya Harding Да ну нафиг! Какой нормальный человек ломает своему другу колено? Кто так с другом поступит?
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Tonya Harding Меня ненадолго полюбили, потом возненавидели. А потом я стала просто шуткой.
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LaVona Golden Я сделала из тебя чемпионку, зная, что ты меня за это возненавидишь. Вот что значит жертвенность матери! Хотела бы я, чтобы у меня была такая же мать, как я, а не добрая. Добро приносит только дерьмo! Мне тоже не нравилась моя мать, и что? Я тебе подарок сделала!
Tonya Harding Ты меня прокляла.
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Tonya Harding [обращаясь к камере, сразу после выстрела в Джеффа] Это чушь. Я никогда такого не делала!
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Tonya Harding Так я стала леди-боксером. Ну а почему бы и нет? Насилие — это всё, что я вообще знала.
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Tonya Harding Как меня большинство воспринимает? Что я настоящий человек, понимаешь? Я никогда не извинялась за то, что выросла бедной или что я деревенщина — а именно такая я есть... И это спорт, где чёртовы судьи хотят, чтобы ты была каким-то старомодным образом женщины... За то, что я первая американка, исполнившая тройной аксель. Так что к чёрту их.
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Diane Rawlinson Извините, но на льду курить нельзя.
LaVona Golden Ну тогда я покурю тихо.
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Tonya Harding Где, чёрт возьми, мои Дов Барс?
Jeff Gillooly Мы не можем их позволить. Эскимо Пай ничем не хуже.
Tonya Harding Я лучшая фигуристка Америки! Мне не нужны эти чёртовы Эскимо Пай.
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Tonya Harding Всё, что я сделала — это препятствование правосудию. Что, ты больше не позволишь мне кататься? Я бы лучше отсидела. Пожалуйста, им дали всего восемнадцать месяцев. Им дали восемнадцать месяцев, я это оттяну. Ваша честь, у меня нет образования. Всё, что я умею — это кататься. Больше ничего. Я никто, если не могу кататься.
[начинает плакать]
Tonya Harding Я не монстр. Я просто стараюсь изо всех сил. Это всё равно что приговорить меня к пожизненному, если вы так решите, так нельзя.
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Tonya Harding [после выполнения тройного акселя] О боже, это было просто невероятно. Потому что перед этим ты думаешь: «Я не могу! Я не могу, не могу!» А потом — бах! — и получается! И всем тем, кто говорил, что у меня не получится, — п#зда вам! Я сделала это!
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Tonya Harding [Джеффу] Я правда думаю, что тебе стоит просто с собой покончить.
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LaVona Golden Я вижу этот синяк даже сквозь твой грим, знаешь ли.
Tonya Harding Я вчера упала на лёд.
LaVona Golden Не знаю, Тонни. Я никогда не была бы с тем, кто меня, б#я, бьёт.
Tonya Harding Ты ударила папу.
LaVona Golden Это другое.
Tonya Harding В любом случае он сказал, что сожалеет.
LaVona Golden Ты тупая дура, которая думает, что заслуживает, чтобы её били.
Tonya Harding Интересно, откуда у меня такая идея?
LaVona Golden Может, он должен тебя бить. Может, тогда ты научишься держать рот на замке. Мне это здорово помогает.
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Tonya Harding Ведь именно ради этого вы все здесь, ребята. Эта чёртова история!
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Diane Rawlinson В общем, люди либо обожают Тоню, либо... не очень. Как и с Америкой — либо ты её любишь, либо нет. Тоня была... настоящей американкой.
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LaVona Golden Ну... вы уже побывали вместе?
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LaVona Golden Ты каталась, как неуклюжая лесбиянка. Мне было за тебя стыдно.
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Tonya Harding Она только что сказала: «Нэнси Керриган тренируется на арене «Тунец»». Она это сказала.
Jeff Gillooly Ладно... А кто назовёт арену «Тунец»?
Tonya Harding Рыбаки. В Массачусетсе все рыбаки.
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[последние реплики]
Tonya [закадровый голос] Я была вторым по известности человеком в мире после Билла Клинтона. Это что-то значило. Люди всё ещё хотели меня видеть. Так я стала дамой-боксёршей. Ну а почему бы и нет? Насилие — это то, что я всегда знала. Америка, понимаешь, им нужен кто-то, кого можно любить — но и кого можно ненавидеть. И чтобы всё было просто. Но что значит просто?
Tonya Хейтеры всегда говорят: «Тоня, просто скажи правду». Но правды не существует. Это чепуха. У каждого своя правда. А жизнь делает, что ей вздумается.
Tonya Вот такая у меня жизнь... И это чёртова правда!
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Jeff Gillooly Не могу поверить. Ты меня сдала!
Tonya Harding Нет, не сдавала.
Jeff Gillooly Да ну? ФБР показало мне твою расшифровку!
Tonya Harding [поднимает руки] Это же нечестно!
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LaVona Так что тебе от меня надо? Деньги?
Tonya Боже. Я просто хотела тебя увидеть.
LaVona Ты — потребитель. Каждый цент, который я заработала, шёл на твои тренировки, и ты всё забрала. Чего тебе надо?
Tonya Ну, это была дурацкая х#я идея. Что я бы ни делала, тебе никогда не было достаточно?
LaVona Ты была слабой.
Tonya В три года?
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Tonya Слушай, Нэнси ударили всего один раз...
Nancy Kerrigan [переход к архивным кадрам] Почему? Почему?
Tonya ...а весь мир сразу возмущается. А у меня это случалось постоянно.
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FBI Agent #1 Это просто формальность. Мы беседуем со всеми.
Tonya Мы ничего не знаем.
FBI Agent #2 Должно быть, с этим жить непросто.
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LaVona Golden Катайся на сыром!
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Tonya Harding Привет, Вера, это снова Тоня. Наша машина — просто х##ня полная. Ты не могла бы сказать, где тренируется Нэнси Керриган?
Tonya Harding Да, у меня глупая ставка с Джеффом. Продиктуй мне, дорогая? Во сколько? Поняла. Спасибо, Вера.
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LaVona Golden Ты — сад или цветок? В любых отношениях ты либо сад, либо цветок. Я — сад, который хочет быть цветком, насколько я, б#я, сломана?
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LaVona Golden Мне нравится, когда ты волосы так назад собираешь. Молодо смотришься.
Tonya Harding Мне 23, мам.
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Diane Rawlinson В порядке?
Tonya Ну, моя карьера фигуристки закончена. Денег нет. В итоге я стала официанткой, как мама. Зато без навыков.
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Shawn Люди меня не воспринимают всерьёз, Джефф. Но я контролирую ситуацию. Думаю, я это доказал.
Jeff Это вышло из-под контроля!
Shawn Расслабься. Всё отлично. Да, мои родители записали поверх моего любимого эпизода Звёздного пути новости CNN, но я держусь!
Jeff Ты полный и#иот!
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Tonya Harding Эй, как мне получить справедливый шанс? Я встаю в пять утра каждый день и пашу как проклятая. Просто скажи мне в лицо, что никогда не дашь мне оценки, которые я заслуживаю.
Skating Judge Вот как это делается. Некоторые из этих девчонок уже отработали свои баллы.
Tonya Harding Мне по#й. Сегодня я каталась лучше их.
Skating Judge Мы ещё оцениваем подачу.
Tonya Harding Знаете что? Если вы сможете найти для меня пять тысяч долларов на костюм, тогда мне не придётся шить его самой. А пока не лезьте ко мне в лицо.
Skating Judge Может, ты просто не так хороша, как думаешь. Может, тебе стоит заняться другим спортом.
Tonya Harding [наклоняется] От#би меня! Это чертова подстава!
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Martin Maddox [атака на Нэнси Керриган уже произошла] Я просто не мог представить, что такое могут провернуть двое самых отстойных придурков в истории, полной придурков.
[Показывают записи с видеокамер]
Martin Maddox . Шейн Стэнт был совершенно в танке. Перед атакой он ждал снаружи арены в Массачусетсе, где, как он думал, тренировалась Нэнси Керриган. Теперь он переставлял машину каждые пятнадцать минут
[пауза]
Martin Maddox чтобы не вызвать подозрений. Он так делал два дня, и именно тогда узнал, что Нэнси на самом деле в Детройте.
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LaVona Ты садовник или цветок, Джон?
Jeff Джефф.
LaVona В отношениях есть цветок и есть садовник.
Tonya Мам...
Jeff Эм, не знаю. Никогда не думал...
LaVona Я садовник, который хочет быть цветком. Насколько я в ж#пе?
[делает глоток]
LaVona Тоня в садоводстве — полный ноль. Придётся тебе всё там садить, дружище.
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Tonya Harding [тренеру, который убеждает её готовиться к следующим Олимпийским играм] Я совсем не в форме
Diane Rawlinson Груша — тоже форма
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