Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дети небес
Фильмы похожие на Дети небес
Bacheha-Ye aseman
Дети небес
1997 / Иран
Смотреть трейлер
8.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Дети небес
Вся информация о фильме
Клаус
анимация, семейный, комедия, приключения
2019, Испания / Великобритания
8.0
Головоломка
анимация
2015, США
7.0
Хатико: самый верный друг
семейный, драма
2009, США
8.0
Воробьиная песня
2008, Индия
7.0
Дети как звезды на Земле
семейный, драма, мюзикл
2007, Индия
8.0
Мой отец и мой сын
драма
2005, Турция
8.0
В поисках Немо
семейный, комедия, анимация, приключения
2003, США
7.0
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.0
Цвет Бога
драма
1999, Иран
8.0
Мой сосед Тоторо
аниме , сказка, семейный, анимация
1988, Япония
7.0
Где дом друга?
драма, семейный
1987, Иран
8.0
Малыш
драма, комедия, семейный
1921, США
7.0
Мухаммад — посланник Всевышнего
биография, исторический, драма
2015, Иран
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить