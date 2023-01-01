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Дети небес Дети небес
Киноафиша Фильмы Дети небес Дети небес, 1997: актеры и роли
Bacheha-Ye aseman Дети небес 1997 / Иран
8.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Дети небес, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Маджид Маджиди Majid Majidi
В ролях
Мухаммад Амир Наджи Амир Фаррух Хашемян Бахаре Седдики Bahare Seddiqi Нафизе Джафар-Мухаммади Фереште Сарабанди Fereshteh Sarabandi
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