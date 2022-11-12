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Постер фильма Где дом друга?
8.1
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8.1

Где дом друга?

, 1987
Khane-ye doust kodjast?
Иран / драма, семейный / 18+
Постер фильма Где дом друга?
8.1

О фильме

Герой фильма, 8-летний мальчуган, обещал непременно вернуть школьному другу тетрадь с домашним заданием. Пересилив ребяческий страх, он шагает в ночную тьму, чтоб отыскать жилище приятеля в чужом, незнакомом ему селении. Мальчик ведет себя по-рыцарски, по-мужски, покоряет добротой, отзывчивостью и совсем не детской ответственностью.

В ролях

Babek Ahmedpoor
Ahmed
Ahmed Ahmedpoor
Mohamed Reza Nematzadeh
Khodabakhsh Defaei
Teacher (Moalem)
Iran Outari
Mother (Madar)
Ait Ansari
Father
Sadika Taohidi
Persian Neighbour
Biman Mouafi
Ali - A Neighbour
Ali Djamali
Друг дедушки
Aziz Babai
Waiter
Nader Ghoulami
Property Owner (Kharidar-e Dar)
Режиссер Аббас Киаростами
Сценарист Аббас Киаростами
Композитор Amine Allah Hessine
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иран
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1987
Премьера онлайн 10 мая 2020
Премьера в мире 1 февраля 1987
Дата выхода
1 июля 1987 Иран
5 ноября 1992 Нидерланды
2 июня 2021 Франция U
17 августа 1996 Южная Корея 12
Сборы в мире $23 116
Производство Kanoon Parvaresh Fekri, Farabi Cinema Foundation
Другие названия
Khane-ye doust kodjast?, Where Is the Friend's House?, ¿Dónde está la casa de mi amigo?, ¿Dónde queda la casa de mi amigo?, Onde Fica a Casa do Meu Amigo?, Where Is the Friend's Home?, Wo ist das Haus meines Freundes?, Arkadaşın Evi Nerede?, Dov'è la casa del mio amico?, Gde je kuća moga druga, Gdje je kuća mojega prijatelja?, Gdzie jest dom mojego przyjaciela?, Hol a barátom háza?, Hvor er min venns hus?, Hvor er min vens hus?, Kde je dom môjho priateľa?, Kde je dům mého přítele?, Missä on ystävän talo?, Où est la maison de mon ami?, Var är min väns hus?, Var finns min väns hus?, Waar is het huis van mijn vriend?, Waar staat het huis van mijn vriend?, Where is My Friend's House?, Ystävä hädässä, Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, Где дом друга?, 何处是我朋友的家, 何處是我朋友的家？, 友だちのうちはどこ?, 踏破鐵鞋無覓處, Where Is My Friend's Home?, 내 친구의 집은 어디인가, Arkadaşımın Evi Nerede?, Khane-ye doost kojast?, Où est la maison de mon ami ?, خانه‌ی دوست کجاست؟, Dostumun Evi Haradadır?, أين بيت الصديق؟, خانه‌ دوست کجاست؟

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Обновлено 12 ноября 2022

Цитаты

Друг дедушки Я хочу сказать, допустим, ребёнок ни в чём не виноват. Что ты тогда будешь делать? Что дальше?
Дедушка Я бы находил повод и отвешивал ему пощёчины через раз. Чтобы не забывал.

Отзывы о фильме

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