Missy PhillipsВеликий Дух заставил принцессу прыгнуть с обрыва и заставил Иисуса умереть на кресте. Разве это не жестоко?
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[первые строки]
WillieКто не был бы скептиком, когда человек утверждает, что провёл целые выходные с Богом? В хижине, между прочим. И не в какой-нибудь хижине. Это была именно та хижина. То, что я собираюсь рассказать, немного... ну, на самом деле, очень невероятно. Но это вовсе не значит, что это неправда.
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PapaИз самых ужасных трагедий я могу сотворить нечто прекрасное. Но это не значит, что я их устраиваю.
Mack PhillipsПосле всего, что я к тебе чувствовал в глубине души, зачем ты продолжаешь работать надо мной?
Святой Дух (Сарайю)И таких как ты миллиарды, каждый определяет, что для него добро и зло. И когда твоё добро сталкивается с чужим злом, начинаются споры. Войны. Потому что все хотят играть в Бога. А тебе этого не предназначено.
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JesusДаже если ты этого не видишь, ты в центре нашей любви и нашего предназначения.
[смотрит на звёзды]
JesusКак бы прекрасен ни был этот мир, он ничто по сравнению с тем, как мы видим тебя.