Святой Дух (Сарайю) Позволь спросить, насколько ты уверен в своей способности отличать добро от зла?

Мак Филлипс Обычно довольно очевидно.

Святой Дух (Сарайю) А на чём основано твоё понимание добра?

Мак Филлипс Если это помогает мне или тем, кого я люблю.

Святой Дух (Сарайю) А зло?

Мак Филлипс Это то, что причиняет вред. Если это вредит кому-то, кто мне дорог.

Святой Дух (Сарайю) Значит, по сути, ты судья?

Святой Дух (Сарайю) Ты когда-нибудь ошибался? Или менял своё мнение со временем?