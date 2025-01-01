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Киноафиша Фильмы Хижина Цитаты из фильма Хижина

Цитаты из фильма Хижина

Папа Когда ты сосредоточен на боли, ты теряешь меня из виду.
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Jesus Всегда лучше, когда мы делаем это вместе.
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Papa Боль лишает тебя радости и способности любить.
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Papa Любовь всегда оставляет след.
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Missy Phillips Великий Дух — это другое имя для Папы?
Mack Phillips Он — дух. И он великий. Верно?
Missy Phillips Тогда почему он такой злой?
Mack Phillips Почему ты так сказал?
Missy Phillips Великий Дух заставил принцессу прыгнуть с обрыва и заставил Иисуса умереть на кресте. Разве это не жестоко?
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[первые строки]
Willie Кто не был бы скептиком, когда человек утверждает, что провёл целые выходные с Богом? В хижине, между прочим. И не в какой-нибудь хижине. Это была именно та хижина. То, что я собираюсь рассказать, немного... ну, на самом деле, очень невероятно. Но это вовсе не значит, что это неправда.
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Papa Из самых ужасных трагедий я могу сотворить нечто прекрасное. Но это не значит, что я их устраиваю.
Mack Phillips После всего, что я к тебе чувствовал в глубине души, зачем ты продолжаешь работать надо мной?
Papa Потому что именно так и проявляется любовь.
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Святой Дух (Сарайю) Позволь спросить, насколько ты уверен в своей способности отличать добро от зла?
Мак Филлипс Обычно довольно очевидно.
Святой Дух (Сарайю) А на чём основано твоё понимание добра?
Мак Филлипс Если это помогает мне или тем, кого я люблю.
Святой Дух (Сарайю) А зло?
Мак Филлипс Это то, что причиняет вред. Если это вредит кому-то, кто мне дорог.
Святой Дух (Сарайю) Значит, по сути, ты судья?
Мак Филлипс Да, наверное.
Святой Дух (Сарайю) Ты когда-нибудь ошибался? Или менял своё мнение со временем?
Мак Филлипс Да, конечно.
Святой Дух (Сарайю) И таких как ты миллиарды, каждый определяет, что для него добро и зло. И когда твоё добро сталкивается с чужим злом, начинаются споры. Войны. Потому что все хотят играть в Бога. А тебе этого не предназначено.
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Jesus Даже если ты этого не видишь, ты в центре нашей любви и нашего предназначения.
[смотрит на звёзды]
Jesus Как бы прекрасен ни был этот мир, он ничто по сравнению с тем, как мы видим тебя.
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Mack Phillips Бог что, тоже решил позагорать?
Papa [смеётся] Дорогой, ты даже не представляешь, сколько у меня дел сейчас.
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Mack Phillips Действительно ли то, что я делаю, имеет значение?
Holy Spirit (Sarayu) Абсолютно. Мак, ты важен. И всё, что ты делаешь — тоже.
Jesus Каждый раз, когда ты любишь, Мак, или прощаешь, с каждым актом доброты вселенная меняется. К лучшему.
Papa Если что-то имеет значение, значит всё имеет значение.
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Sophia Если тебе так просто судить Бога, выбери одного из своих детей, кто проведёт вечность в Раю. Другой отправится в Ад.
Mack Phillips Н... не могу.
Sophia Не могу что? Я всего лишь прошу тебя сделать то, во что ты веришь, что делает Бог. Так кто пойдёт в Ад? Можешь выбрать Кейт.
[Появляется Кейт]
Sophia Она сказала кое-что очень обидное. Она закрывается от тебя. Ты уже даже не уверен, что она тебя любит. Или...
[Появляется Джош]
Sophia ...можешь выбрать Джоша. Он был непослушен, тайком сбегал, врал тебе. Ты этого не знал. Маккензи, выбирай.
Mack Phillips Больше не хочу этим заниматься.
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