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Гуси-лебеди Гуси-лебеди
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Гуси-лебеди, 1949

1949 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Маленькая девочка Маша и ее младший брат Ванечка живут с родителями в деревне. Однажды родители уезжают на ярмарку, наказав Маше приглядывать за братом. Но та, оставив брата во дворе дома, пошла играть с подружками в горелки. В этот момент мимо пролетали гуси-лебеди. Они схватили Ванечку и унесли его к своей хозяйке, злой Бабе-Яге. Машенька поплакала-погоревала, да и собралась в дорогу выручать брата. По дороге девочка показала, что исправилась, оказав помощь печке, яблоньке и речке. Когда Маша дошла до избушки, Баба-Яга как раз спала. Девочка схватила своего брата и убежала. Заметив пропажу, Яга отправила в погоню своих верных гусей-лебедей, но по дороге детей укрыли печка, яблонька и речка, и они смогли вернуться домой.

  • В 2001 году компания «Студия АС» провела реставрацию и полное переозвучивание мультфильма. Как ни странно, новая версия вызвала у зрителей и критиков множество нареканий по качеству как озвучки, так и изображения. В 2005 году была проведена повторная реставрация, сохранившая звук и графические качества оригинала. 
  • Мультфильм снят по одноименной русской народной сказке, но имеет ряд нескольких отличий. Например, здесь мы видим обычную реку, хотя в сказке она была молочной и с кисельными берегами. Кроме того, в сказке Маше помогала еще и мышка. 
  • Этот мультфильм считается одной из вершин творчества советского мультипликатора Ивана Иванова-Вано, в которой наиболее полно отражается его «русская тема».

По мотивам русской народной сказки. Уехали матушка с батюшкой, а дочери наказ оставили братца Ваню беречь, со двора не выпускать. Заигралась Машенька, да не доглядела: унесли братика гуси-лебеди, помощники Бабы Яги. Теперь Машеньке надо выручать Ваню, а помогут ей в этом добрые друзья: яблонька, печка, речка и др. 

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 4 июня 1949
Возраст 6+
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В ролях
Мария Бабанова
Вера Орлова
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Гуси-лебеди 1 постер
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Гуси-лебеди смотреть онлайн

Гуси-лебеди
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