Гуси-лебеди, 1949

Маленькая девочка Маша и ее младший брат Ванечка живут с родителями в деревне. Однажды родители уезжают на ярмарку, наказав Маше приглядывать за братом. Но та, оставив брата во дворе дома, пошла играть с подружками в горелки. В этот момент мимо пролетали гуси-лебеди. Они схватили Ванечку и унесли его к своей хозяйке, злой Бабе-Яге. Машенька поплакала-погоревала, да и собралась в дорогу выручать брата. По дороге девочка показала, что исправилась, оказав помощь печке, яблоньке и речке. Когда Маша дошла до избушки, Баба-Яга как раз спала. Девочка схватила своего брата и убежала. Заметив пропажу, Яга отправила в погоню своих верных гусей-лебедей, но по дороге детей укрыли печка, яблонька и речка, и они смогли вернуться домой.