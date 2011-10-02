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Poster of Bespridannitsa
5.8
Kinoafisha Films Bespridannitsa
5.8

Bespridannitsa

, 2011
Bespridannitsa
Russia / Drama, Romantic / 18+
Poster of Bespridannitsa
5.8

Cast

Marina Aleksandrova
Marina Aleksandrova
Anastasiya Klyueva
Anastasiya Klyueva
Kirill Käro
Kirill Käro
Irina Rozanova
Irina Rozanova
Artyom Osipov
Artyom Osipov
Dmitry Isayev
Dmitry Isayev
Ekaterina Vasilieva
Irina
Director Andres Puustusmaa
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 40 minutes
Production year 2011
World premiere 2 October 2011
Release date
2 October 2011 Russia 16+
2 October 2011 Kazakhstan
2 October 2011 Ukraine
Production Non-Stop Productions
Also known as
Bespridannitsa, Бесприданница

Film rating

5.8
Rate 13 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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