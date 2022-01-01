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Анастасия Клюева
Анастасия Клюева
О персоне
Фильмография
Анастасия Клюева
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Дата рождения
16 января 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Анастасии Клюевой
Родилась 16 января 1987 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Анастасии Клюевой
Презумпция виновности
драма
2020, Россия
4.0
Кровь
драма, криминал
2018, Россия
6.0
Бесприданница
драма, мелодрама
2011, Россия
0.0
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