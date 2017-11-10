Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Иван Шурховецкий
Иван Шурховецкий
Ivan Shurkhovetskiy
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Иван Шурховецкий
Ivan Shurkhovetskiy
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 апреля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Ивана Шурховецкого
Родился 6 апреля 1981 года.
Развернуть
Фильмография Ивана Шурховецкого
Джульбарс
военный, исторический, драма
2017, Россия
0.0
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический
2017, Россия
7.0
Туман
военный, драма, фантастика
2010, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Я хотел бы сыграть не китайца, не вьетнамца, не монгола, а человека…» – интервью с актером из «Легенды о Коловрате» Александром Цоем
Скоро, 30 ноября, отечественные экраны заблестят новым эпическим блокбастером – «Легенда о Коловрате» производства «Централ Партнершип» и «Киностудии КИТ».
Написать
10 ноября 2017 15:47
Российский блокбастер «Легенда о Коловрате» был представлен в Российском павильоне в Каннах
19 мая компания «Централ Партнершип» представила блокбастер «Легенда о Коловрате» Ивана Шурховецкого в Российском павильоне на кинорынке Marché Du Film и 70-м Каннском
Написать
22 мая 2017 17:57
Музыку для фильма «Легенда о Коловрате» напишет Серж Танкян
Американский музыкант, вокалист группы System of a Down Серж Танкян выступит в качестве композитора в российском блокбастере «Легенда о Коловрате». В фильме будет 6 музыкальных
Написать
19 мая 2017 15:02
Все новости
Статьи о персоне
«Великолепный век» по-русски: зрители отказываются смотреть сериал «Янычар»
Фанаты не остались в восторге от предстоящего исторического проекта.
3 комментария
25 февраля 2022 14:05
Все статьи
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»