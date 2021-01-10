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Джульбарс
Отзывы о фильме «Джульбарс»
Джульбарс
2017 / Россия
7.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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nastyusha.koloshko
10 января 2021, 00:01
Невероятный сериал! До сих пор под впечатлением, хочется пересмотреть ещё...
История мне понравилась, сняли, я считаю, хорошо для русского сериала. Да, не без киноляпов (тот же самый пикник в эвакуацию - ну вообще ни к селу ни к городу, согласна), но а где их не бывает?
Цепляет, держит в напряжении, очень и очень сопереживаешь героям на протяжении всех серий, заставляет даже прослезиться. Актёрская игра хороша, все сплавились отлично, вжились в роли и грамотно их сыграли.
Многие говорят, что, мол, не так воспроизвели обстановку, которая была, выглядит некачественно и нереалистично, но а цель-то фильма и не воспроизвести точную картинку, а отдать дань погибшим солдатам и их питомцам, проявить уважение и лишний раз напомнить зрителям что и они обязаны это сделать.
Поэтому, я считаю, всё отлично и здорово вышло, хочется пересмотреть ещё. Произвело невероятное впечатление.
Ставлю 8/10 за пару ляпов, остальное - шикарно.
10 января 2021, 00:01
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История мне понравилась, сняли, я считаю, хорошо для русского сериала. Да, не без киноляпов (тот же самый пикник в эвакуацию - ну вообще ни к селу ни к городу, согласна), но а где их не бывает?
Цепляет, держит в напряжении, очень и очень сопереживаешь героям на протяжении всех серий, заставляет даже прослезиться. Актёрская игра хороша, все сплавились отлично, вжились в роли и грамотно их сыграли.
Многие говорят, что, мол, не так воспроизвели обстановку, которая была, выглядит некачественно и нереалистично, но а цель-то фильма и не воспроизвести точную картинку, а отдать дань погибшим солдатам и их питомцам, проявить уважение и лишний раз напомнить зрителям что и они обязаны это сделать.
Поэтому, я считаю, всё отлично и здорово вышло, хочется пересмотреть ещё. Произвело невероятное впечатление.
Ставлю 8/10 за пару ляпов, остальное - шикарно.
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