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Генезис
Генезис, 1986: актеры и роли
Genesis
Генезис
1986 / Индия / Франция / Швейцария / Бельгия
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Генезис, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мринал Сен
Mrinal Sen
В ролях
Шабана Азми
Shabana Azmi
Насируддин Шах
Naseeruddin Shah
Ом Пури
Om Puri
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