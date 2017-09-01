Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Голодные
Киноафиша Фильмы Голодные

Голодные

The Hungry 18+
Страна Индия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 18 декабря 2017
Премьера в мире 1 сентября 2017
Производство Cinestaan Film Company, Film London, Free Radicals
Другие названия
The Hungry, Голодные, द हंगरी
Режиссер
Борнила Чаттерджи
В ролях
Насируддин Шах
Тиска Чопра
Антонио Аакил
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
7 IMDb
