Я самодостаточен, 1976

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о выходе в прокат 6.3 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 35 минут Год выпуска 1976 Премьера в мире 14 декабря 1976 Возраст 18+ Режиссер Нанни Моретти В ролях Нанни Моретти Фабио Траверса Стефано Берджесио Все актеры и съемочная группа 1 постер

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