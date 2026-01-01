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Эд Гасс-Доннели
Эд Гасс-Доннели Ed Gass-Donnelly
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Эд Гасс-Доннели

Ed Gass-Donnelly

Дата рождения
17 августа 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист

Биография Эда Гасс-Доннели

Родился 17 августа 1977 года. Торонто, Канада.

Популярные фильмы

Фотограф 5.7
Фотограф (2016)
Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие 5.4
Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие (2013)

Фильмография Эда Гасс-Доннели

Фотограф 5.7
Фотограф Lavender
триллер, драма 2016, США / Канада
Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие 5.4
Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие The Last Exorcism Part II
триллер, ужасы 2013, США
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