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О персоне
Эд Гасс-Доннели
Ed Gass-Donnelly
Киноафиша
Персоны
Эд Гасс-Доннели
Эд Гасс-Доннели
Ed Gass-Donnelly
Дата рождения
17 августа 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Эда Гасс-Доннели
Родился 17 августа 1977 года. Торонто, Канада.
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Популярные фильмы
5.7
Фотограф
(2016)
5.4
Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие
(2013)
Фильмография Эда Гасс-Доннели
5.7
Фотограф
Lavender
триллер, драма
2016, США / Канада
5.4
Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие
The Last Exorcism Part II
триллер, ужасы
2013, США
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